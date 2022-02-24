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Финансы

В России приостановят аукционы по размещению ОФЗ

Ведомости

Аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на ближайшие недели будут приостановлены, сообщает пресс-служба правительства.

«На ближайшие недели аукционы по размещению ОФЗ будут приостановлены. Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете федерального бюджета (более 4,5 трлн руб. при запланированных в 2022 г. чистых заимствованиях – 2,2 трлн руб.) позволяет гибко подходить к графику размещений», — говорится в сообщении.

Министерство финансов РФ вместе с Центральным банком продолжат отслеживать ситуацию на финансовых рынках, отметили в правительстве. Кабмин и Банк России будут принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности в случае такой необходимости.

21 февраля Минфин отменил запланированные на следующий день аукционы по размещению ОФЗ из-за «сохраняющейся волатильности на финансовых рынках». До этого министерство отменило проведение аукционов по размещению ОФЗ 18 января на фоне высокой волатильности на финансовых рынках из-за геополитических новостей. Частичное возобновление проведения аукционов по размещению российских облигаций федерального займа произошло 1 февраля.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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