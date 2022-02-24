В России приостановят аукционы по размещению ОФЗ
Аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на ближайшие недели будут приостановлены, сообщает пресс-служба правительства.
«На ближайшие недели аукционы по размещению ОФЗ будут приостановлены. Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете федерального бюджета (более 4,5 трлн руб. при запланированных в 2022 г. чистых заимствованиях – 2,2 трлн руб.) позволяет гибко подходить к графику размещений», — говорится в сообщении.
Министерство финансов РФ вместе с Центральным банком продолжат отслеживать ситуацию на финансовых рынках, отметили в правительстве. Кабмин и Банк России будут принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности в случае такой необходимости.
21 февраля Минфин отменил запланированные на следующий день аукционы по размещению ОФЗ из-за «сохраняющейся волатильности на финансовых рынках». До этого министерство отменило проведение аукционов по размещению ОФЗ 18 января на фоне высокой волатильности на финансовых рынках из-за геополитических новостей. Частичное возобновление проведения аукционов по размещению российских облигаций федерального займа произошло 1 февраля.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.