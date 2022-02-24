Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля на срочном и фондовом рынках
Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля на срочном и фондовом рынках, говорится в заявлении биржи. Торги 25 февраля откроются в 9.50 мск на рынке акций, в 10.00 — на срочном рынке.
«В соответствии с рекомендациями совета биржи, состоящего из представителей крупнейших участников финансового рынка, а также решением Банка России Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций 25 февраля 2022 г. Также по решению Банка России не будут проводиться утренние торги на срочном рынке. Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли», — говорится в сообщении.
Российский рынок акций обвалился 24 февраля по итогам основных торгов на 33,28%, пережив крупнейшее падение за всю историю наблюдений. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 33,28% до 2058,12 пункта, долларовый РТС – на 28,3% до 742,91 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи максимально опускался до 1681,55 пункта, РТС — до 610,33 пункта.