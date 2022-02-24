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Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля на срочном и фондовом рынках

Ведомости

Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля на срочном и фондовом рынках, говорится в заявлении биржи. Торги 25 февраля откроются в 9.50 мск на рынке акций, в 10.00 — на срочном рынке.

«В соответствии с рекомендациями совета биржи, состоящего из представителей крупнейших участников финансового рынка, а также решением Банка России Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций 25 февраля 2022 г. Также по решению Банка России не будут проводиться утренние торги на срочном рынке. Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли», — говорится в сообщении.

Российский рынок акций обвалился 24 февраля по итогам основных торгов на 33,28%, пережив крупнейшее падение за всю историю наблюдений. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 33,28% до 2058,12 пункта, долларовый РТС – на 28,3% до 742,91 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи максимально опускался до 1681,55 пункта, РТС — до 610,33 пункта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных