Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля на срочном и фондовом рынках

«В соответствии с рекомендациями совета биржи, состоящего из представителей крупнейших участников финансового рынка, а также решением Банка России Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций 25 февраля 2022 г. Также по решению Банка России не будут проводиться утренние торги на срочном рынке. Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли», — говорится в сообщении.