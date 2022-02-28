«Сбер» и ВТБ пообещали не поднимать ставки по раннее выданным кредитам
«ВТБ заявляет, что по всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах с клиентами. Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны», — отметили в ВТБ.
Сегодня утром ЦБ повысил ставку с 9,5 до 20%. Регулятор пояснил, что сейчас внешние условия для российской экономики кардинально изменились, а подобный шаг позволит поднять ставки по депозитам до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. ЦБ считает, что мера также поддержит финансовую и ценовую стабильность в стране и защитит сбережения граждан от обесценения.
ЦБ принял подобное решение на фоне санкций, которые США, Евросоюз (ЕС) и ряд других государств ввели против России за военную операцию в Донбассе, начатую по решению президента Владимира Путина 24 февраля. В частности, ЕС заморозил часть международных резервов ЦБ, тем самым ограничив возможности регулятора по сдерживанию падения отечественной валюты. На открытии сегодняшних торгов доллар стоил 90 руб., евро — 101,192 руб. За день они дорожали до исторически рекордных 109,185 и 122 руб. соответственно.
Ранее ВТБ попал под блокирующие санкции США наряду с «Открытием», Совкомбанком, Новикомбанком и Промсвязьбанком. Аналогичные меры в отношении госбанка ввели Великобритания и ЕС. Американское правительство также наложило ограничения на корреспондентские счета Сбербанка. ВТБ на фоне случившегося сообщил о повышении ставок по ипотеке на 4 п. п. — до минимальных 15,3% как для готового, так и строящегося жилья.