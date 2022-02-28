«Сбер» и ВТБ пообещали не поднимать ставки по раннее выданным кредитам

Сегодня утром ЦБ повысил ставку с 9,5 до 20%. Регулятор пояснил, что сейчас внешние условия для российской экономики кардинально изменились, а подобный шаг позволит поднять ставки по депозитам до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. ЦБ считает, что мера также поддержит финансовую и ценовую стабильность в стране и защитит сбережения граждан от обесценения.