Путин поручил сохранить ставки по ранее выданным кредитам
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до того, как Банк России поднял ключевую ставку до 20%. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20%», — приводит слова Пескова «Интерфакс». Представитель Кремля позже уточнил, что поручение Путина касается ипотечных займов.
ЦБ на экстренном заседании совета директоров 28 февраля принял решение повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%, чтобы компенсировать риски девальвации и инфляции и защитить сбережения граждан от обесценения после введения западными странами масштабных экономических санкций против России в ответ на спецоперацию на Украине.
В ЦБ заявили, что дальнейшие решения по ставке будут обусловлены рисками со стороны внешних и внутренних условий и реакцией на них финрынков. На этом фоне ряд банков заявили о планах повысить ставки по кредитным и депозитным продуктам. При этом Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк сообщили, что не планируют изменять условия по уже выданным кредитам, в том числе ипотечным.