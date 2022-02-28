Путин поручил сохранить ставки по ранее выданным кредитам

В ЦБ заявили, что дальнейшие решения по ставке будут обусловлены рисками со стороны внешних и внутренних условий и реакцией на них финрынков. На этом фоне ряд банков заявили о планах повысить ставки по кредитным и депозитным продуктам. При этом Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк сообщили, что не планируют изменять условия по уже выданным кредитам, в том числе ипотечным.