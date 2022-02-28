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Финансы

Путин поручил сохранить ставки по ранее выданным кредитам

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до того, как Банк России поднял ключевую ставку до 20%. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того как ключевая ставка была увеличена до 20%», — приводит слова Пескова «Интерфакс». Представитель Кремля позже уточнил, что поручение Путина касается ипотечных займов.

ЦБ на экстренном заседании совета директоров 28 февраля принял решение повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%, чтобы компенсировать риски девальвации и инфляции и защитить сбережения граждан от обесценения после введения западными странами масштабных экономических санкций против России в ответ на спецоперацию на Украине.

В ЦБ заявили, что дальнейшие решения по ставке будут обусловлены рисками со стороны внешних и внутренних условий и реакцией на них финрынков. На этом фоне ряд банков заявили о планах повысить ставки по кредитным и депозитным продуктам. При этом Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк сообщили, что не планируют изменять условия по уже выданным кредитам, в том числе ипотечным.

Ранее по теме: «Сбер» и ВТБ пообещали не поднимать ставки по раннее выданным кредитам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных