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Финансы

Сбербанк попал в санкционный список Великобритании

Ведомости

Великобритания ввела санкции в отношении Сбербанка, следует из материалов британского минфина. Ограничения распространяются на корреспондентские счета банка, ему также запрещено проводить клиринговые операции в фунтах стерлингов.

При этом отмечается, что Сбербанк не попал под действие полных блокирующих санкций, которые подразумевают блокировку активов. Ранее аналогичные меры против банка ввели США.

В мотивировочной части решения говорится, что Сбербанк является крупнейшим банком России по объему активов и участвует в «приобретении выгод от российского правительства или поддерживает его». Кроме того, банк называется «исключительно значимым игроком российского сектора финансовых услуг, который имеет стратегическое значение для правительства России».

В пресс-службе Сбербанка заявили, что изучат ограничения по мере обнародования документов. «На российских клиентов из розничного и корпоративного сегментов новые санкции не окажут существенного влияния», — говорится в сообщении.

Ранее Евросоюз ввел санкции против Альфа-банка, «Открытия», банка «Россия» и Промсвязьбанка из-за российской военной операции на Украине. Им отрезан доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, а также запрещено предоставление технической помощи или торговли продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах. В минувшую пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции Евросоюза затронут 70% рынка банковских услуг России и важные госкомпании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных