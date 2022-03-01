Сбербанк попал в санкционный список Великобритании
Великобритания ввела санкции в отношении Сбербанка, следует из материалов британского минфина. Ограничения распространяются на корреспондентские счета банка, ему также запрещено проводить клиринговые операции в фунтах стерлингов.
При этом отмечается, что Сбербанк не попал под действие полных блокирующих санкций, которые подразумевают блокировку активов. Ранее аналогичные меры против банка ввели США.
В мотивировочной части решения говорится, что Сбербанк является крупнейшим банком России по объему активов и участвует в «приобретении выгод от российского правительства или поддерживает его». Кроме того, банк называется «исключительно значимым игроком российского сектора финансовых услуг, который имеет стратегическое значение для правительства России».
В пресс-службе Сбербанка заявили, что изучат ограничения по мере обнародования документов. «На российских клиентов из розничного и корпоративного сегментов новые санкции не окажут существенного влияния», — говорится в сообщении.
Ранее Евросоюз ввел санкции против Альфа-банка, «Открытия», банка «Россия» и Промсвязьбанка из-за российской военной операции на Украине. Им отрезан доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, а также запрещено предоставление технической помощи или торговли продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах. В минувшую пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции Евросоюза затронут 70% рынка банковских услуг России и важные госкомпании.