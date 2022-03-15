ВТБ разъяснил клиентам порядок операций с иностранными ценными бумагами
ВТБ разрабатывает комплексное решение, которое позволит исключить риски для частных инвесторов и как можно скорее предоставить клиентам оперативный доступ к замороженным ценным бумагам, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Банк ВТБ делает все, чтобы защитить интересы клиентов в условиях санкций и обеспечить для них возобновление возможности проведения операций с иностранными ценными бумагами. В связи с введением санкций банк ВТБ временно не может предоставлять клиентам услугу купли-продажи иностранных ценных бумаг», — рассказали в банке.
Ценные бумаги, которые были приобретены на российских биржах, остаются в сохранности в российской юрисдикции, добавили в ВТБ. Что касается акций российских компаний и других подобных активов, в том числе инструментов срочного рынка, — банк будет обслуживать клиентов в соответствии с регламентом бирж.
24 февраля, когда Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине, российский фондовый рынок стал падать. На минимуме снижение индекса Московской биржи и РТС составляло 45-50%. Из-за этого торги сначала остановили, затем возобновили в ограниченном режиме. 28 февраля Центробанк закрыл секцию фондового рынка Мосбиржи. В итоге по решению регулятора площадка не откроется минимум до 18 марта.
Ранее ВТБ попал под блокирующие санкции США: группу внесли в SDN-лист. Это означает, что активы банка в американской юрисдикции заблокированы, долларовые транзакции и любые другие операции с местными резидентами запрещены. Кроме того, ВТБ отключили от международной межбанковской системы SWIFT.