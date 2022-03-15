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Финансы

ВТБ разъяснил клиентам порядок операций с иностранными ценными бумагами

Ведомости

ВТБ разрабатывает комплексное решение, которое позволит исключить риски для частных инвесторов и как можно скорее предоставить клиентам оперативный доступ к замороженным ценным бумагам, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Банк ВТБ делает все, чтобы защитить интересы клиентов в условиях санкций и обеспечить для них возобновление возможности проведения операций с иностранными ценными бумагами. В связи с введением санкций банк ВТБ временно не может предоставлять клиентам услугу купли-продажи иностранных ценных бумаг», — рассказали в банке.

Ценные бумаги, которые были приобретены на российских биржах, остаются в сохранности в российской юрисдикции, добавили в ВТБ. Что касается акций российских компаний и других подобных активов, в том числе инструментов срочного рынка, — банк будет обслуживать клиентов в соответствии с регламентом бирж.

24 февраля, когда Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине, российский фондовый рынок стал падать. На минимуме снижение индекса Московской биржи и РТС составляло 45-50%. Из-за этого торги сначала остановили, затем возобновили в ограниченном режиме. 28 февраля Центробанк закрыл секцию фондового рынка Мосбиржи. В итоге по решению регулятора площадка не откроется минимум до 18 марта.

Ранее ВТБ попал под блокирующие санкции США: группу внесли в SDN-лист. Это означает, что активы банка в американской юрисдикции заблокированы, долларовые транзакции и любые другие операции с местными резидентами запрещены. Кроме того, ВТБ отключили от международной межбанковской системы SWIFT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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