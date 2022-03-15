ВТБ разъяснил клиентам порядок операций с иностранными ценными бумагами

24 февраля, когда Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине, российский фондовый рынок стал падать. На минимуме снижение индекса Московской биржи и РТС составляло 45-50%. Из-за этого торги сначала остановили, затем возобновили в ограниченном режиме. 28 февраля Центробанк закрыл секцию фондового рынка Мосбиржи. В итоге по решению регулятора площадка не откроется минимум до 18 марта.