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Финансы

Россия в январе второй месяц подряд нарастила вложения в гособлигации США

Ведомости

Россия в январе 2022 г. второй месяц подряд увеличивала вложения в американские государственные долговые бумаги, свидетельствуют данные Минфина США.

Объем вложений России в казначейские обязательства Минфина на конец января увеличился на $593 млн по сравнению с декабрем и достиг $4,503 млрд. Доля долгосрочных облигаций в российском портфеле составила $2 млн против $102 млн месяцем ранее, доля краткосрочных — $4,501 млрд (против $3,808 млрд). В декабре 2021 г. вложения России в госдолг США повысились на $1,5 млрд по сравнению с предыдущим месяцем, до $3,91 млрд.

Больше всего облигаций казначейства США находится у Японии ($1,303 трлн), Китая ($1,06 трлн) и Великобритании ($608,8 млрд). Пятерку крупнейших держателей американских госбумаг замыкают Люксембург ($310 млрд) и Ирландия ($308 млрд).

Общий объем инвестиций нерезидентов в US Treasuries снизился на $86 млрд, до $7,661 трлн, из них бумаги на $4,17 трлн принадлежали иностранным правительствам или центробанкам иностранных государств.

Российские вложения в американские гособлигации находились на максимальном уровне в октябре 2010 г. Тогда они достигали $176,3 млрд. В апреле 2018 г. ЦБ РФ начал распродавать американские госбумаги на фоне очередного раунда антироссийских санкций, в тот месяц их объем сократился почти вдвое, с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. К февралю 2020 г. этот показатель снизился до $12,58 млрд, а к марту — до минимальных $3,85 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных