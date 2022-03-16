Россия в январе второй месяц подряд нарастила вложения в гособлигации США
Россия в январе 2022 г. второй месяц подряд увеличивала вложения в американские государственные долговые бумаги, свидетельствуют данные Минфина США.
Объем вложений России в казначейские обязательства Минфина на конец января увеличился на $593 млн по сравнению с декабрем и достиг $4,503 млрд. Доля долгосрочных облигаций в российском портфеле составила $2 млн против $102 млн месяцем ранее, доля краткосрочных — $4,501 млрд (против $3,808 млрд). В декабре 2021 г. вложения России в госдолг США повысились на $1,5 млрд по сравнению с предыдущим месяцем, до $3,91 млрд.
Больше всего облигаций казначейства США находится у Японии ($1,303 трлн), Китая ($1,06 трлн) и Великобритании ($608,8 млрд). Пятерку крупнейших держателей американских госбумаг замыкают Люксембург ($310 млрд) и Ирландия ($308 млрд).
Общий объем инвестиций нерезидентов в US Treasuries снизился на $86 млрд, до $7,661 трлн, из них бумаги на $4,17 трлн принадлежали иностранным правительствам или центробанкам иностранных государств.
Российские вложения в американские гособлигации находились на максимальном уровне в октябре 2010 г. Тогда они достигали $176,3 млрд. В апреле 2018 г. ЦБ РФ начал распродавать американские госбумаги на фоне очередного раунда антироссийских санкций, в тот месяц их объем сократился почти вдвое, с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. К февралю 2020 г. этот показатель снизился до $12,58 млрд, а к марту — до минимальных $3,85 млрд.