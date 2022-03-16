Песков отказался говорить о продлении полномочий Набиуллиной на посту главы ЦБ

Набиуллиной 58 лет. В 1986 г. она окончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова. В 2007 г. возглавила Министерство экономического развития и торговли, а в 2008 г. — Министерство экономического развития. С мая 2012 г. по июнь 2013 г. Набиуллина была помощником президента России.