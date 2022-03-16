Песков отказался говорить о продлении полномочий Набиуллиной на посту главы ЦБ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос, предложит ли глава государства повторно назначить Эльвиру Набиуллину председателем Центрального банка.
«Мы никогда не анонсируем. Когда президент внесет, тогда и внесет», — сказал он журналистам на брифинге.
Набиуллина возглавляет ЦБ с 24 июня 2013 г. В 2017 г. президент России Владимир Путин предложил продлить ее полномочия еще на один срок. Таким образом, пока Набиуллина находится на посту председателя ЦБ до 24 июня 2022 г.
Согласно федеральному закону России «О Центральном банке», глава регулятора избирается на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы. При этом кандидатуру на данный пост вносит президент. Сделать это он должен не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ.
Набиуллиной 58 лет. В 1986 г. она окончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова. В 2007 г. возглавила Министерство экономического развития и торговли, а в 2008 г. — Министерство экономического развития. С мая 2012 г. по июнь 2013 г. Набиуллина была помощником президента России.