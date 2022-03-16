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Песков отказался говорить о продлении полномочий Набиуллиной на посту главы ЦБ

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос, предложит ли глава государства повторно назначить Эльвиру Набиуллину председателем Центрального банка.

«Мы никогда не анонсируем. Когда президент внесет, тогда и внесет», — сказал он журналистам на брифинге.

Набиуллина возглавляет ЦБ с 24 июня 2013 г. В 2017 г. президент России Владимир Путин предложил продлить ее полномочия еще на один срок. Таким образом, пока Набиуллина находится на посту председателя ЦБ до 24 июня 2022 г.

Согласно федеральному закону России «О Центральном банке», глава регулятора избирается на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы. При этом кандидатуру на данный пост вносит президент. Сделать это он должен не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ.

Набиуллиной 58 лет. В 1986 г. она окончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова. В 2007 г. возглавила Министерство экономического развития и торговли, а в 2008 г. — Министерство экономического развития. С мая 2012 г. по июнь 2013 г. Набиуллина была помощником президента России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных