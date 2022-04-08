ВТБ снизит ставки по ипотеке ниже 20%

«Клиенты переключили внимание на первичный рынок, чему во многом способствовала и модернизация льготной ипотеки. Рассчитываем, что и сделки на вторичном рынке будут увеличиваться, хотя двузначные ставки по кредитам в любом случае пока будут сохраняться. ВТБ со своей стороны уже готовит решение о снижении ставок, о котором мы объявим в ближайшее время», — заявил он.