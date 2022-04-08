ВТБ снизит ставки по ипотеке ниже 20%
Банк ВТБ в ближайшее время снизит ставки по ипотеке ниже 20% после понижения ключевой ставки ЦБ до 17%, сообщила пресс-служба кредитной организации. С 4 марта минимальная ставка банка по ипотеке составляла 22,4% для новостроек и вторичного жилья. Решение снизить ключевую ставку ЦБ принял 8 апреля.
Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что снижение ключевой ставки точно повлияет на уровень ставок по ипотеке на рынке. Ставки по таким кредитам выше 20% оказались заградительными для ипотечного рынка, и кредитование на вторичном рынке «заморозилось».
«Клиенты переключили внимание на первичный рынок, чему во многом способствовала и модернизация льготной ипотеки. Рассчитываем, что и сделки на вторичном рынке будут увеличиваться, хотя двузначные ставки по кредитам в любом случае пока будут сохраняться. ВТБ со своей стороны уже готовит решение о снижении ставок, о котором мы объявим в ближайшее время», — заявил он.
По оценке банка, во II квартале 2022 г. спрос на ипотеку сфокусируется на сделках с новостройками, в первую очередь по льготной программе. Льготная ставка в банке составляет 11,7% — скидку в 0,3 п. п. смогут получить клиенты, которые используют сервисы безопасных расчетов и электронную регистрацию сделки.
С 1 апреля максимальная ставка по программе льготной ипотеки выросла до 12%. Лимиты по кредиту выросли до 6-12 млн руб. в зависимости от региона, в котором покупается жилье. Программа продлится 3 месяца, а оставшийся лимит выдач составляет 300 млрд руб.