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Финансы

ВТБ снизит ставки по ипотеке ниже 20%

Ведомости

Банк ВТБ в ближайшее время снизит ставки по ипотеке ниже 20% после понижения ключевой ставки ЦБ до 17%, сообщила пресс-служба кредитной организации. С 4 марта минимальная ставка банка по ипотеке составляла 22,4% для новостроек и вторичного жилья. Решение снизить ключевую ставку ЦБ принял 8 апреля.

Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что снижение ключевой ставки точно повлияет на уровень ставок по ипотеке на рынке. Ставки по таким кредитам выше 20% оказались заградительными для ипотечного рынка, и кредитование на вторичном рынке «заморозилось». 

«Клиенты переключили внимание на первичный рынок, чему во многом способствовала и модернизация льготной ипотеки. Рассчитываем, что и сделки на вторичном рынке будут увеличиваться, хотя двузначные ставки по кредитам в любом случае пока будут сохраняться. ВТБ со своей стороны уже готовит решение о снижении ставок, о котором мы объявим в ближайшее время», — заявил он. 

По оценке банка, во II квартале 2022 г. спрос на ипотеку сфокусируется на сделках с новостройками, в первую очередь по льготной программе. Льготная ставка в банке составляет 11,7% — скидку в 0,3 п. п. смогут получить клиенты, которые используют сервисы безопасных расчетов и электронную регистрацию сделки.

С 1 апреля максимальная ставка по программе льготной ипотеки выросла до 12%. Лимиты по кредиту выросли до 6-12 млн руб. в зависимости от региона, в котором покупается жилье. Программа продлится 3 месяца, а оставшийся лимит выдач составляет 300 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных