ЦБ рекомендовал банкам ограничивать онлайн-доступ к подозрительным счетам

Ранее РБК сообщил со ссылкой на Газпромбанк, что на фоне санкций мошенники стали чаще использовать поддельные сайты интернет-магазинов или маркетинговых сайтов, которые собирают персональные данные или реквизиты банковских карт. В Альфа-банке сообщили, что злоумышленники разработали фишинговые рассылки или сайты с предложением купить технику, предметы роскоши и другие товары по старым ценам, а также использовали схему со «спасением» вклада или валюты с помощью перевода на специальный счет. В ВТБ добавили, что в марте мошенники начали создавать поддельные сайты для подключения к Системе быстрых платежей, льготному обмену валют на фоне падения рубля.