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Финансы

ЦБ рекомендовал банкам ограничивать онлайн-доступ к подозрительным счетам

Ведомости

Центробанк рекомендовал кредитным организациям временно ограничивать онлайн-доступ к счетам, информация о которых есть в базе данных о переводах денег без согласия клиента, сообщила пресс-служба ЦБ.

«При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. Это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу», — говорится в сообщении.

ЦБ рекомендовал уведомить клиента о приостановке онлайн-доступа к счету и указать причину. Возобновить доступ можно после личного обращения клиента в банк. В регуляторе отметили, что рекомендации были разработаны по итогам консультаций с банками. Такая мера поможет быстрее приостанавливать операции «дропперов» — людей, которые дистанционно выводят и снимают с чужих счетов похищенные деньги. Банки смогут своевременно ограничивать переводы без согласия клиента.

Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил, что у банков есть достаточно информации о клиентах, характере и объеме их операций. Поэтому при нехарактерной активности по счету клиентов нужно оценивать риск использования онлайн-сервисов в противоправных целях. «Добросовестным владельцам счетов опасаться ограничения работы своих средств платежа не стоит», — отметил Уваров.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на Газпромбанк, что на фоне санкций мошенники стали чаще использовать поддельные сайты интернет-магазинов или маркетинговых сайтов, которые собирают персональные данные или реквизиты банковских карт. В Альфа-банке сообщили, что злоумышленники разработали фишинговые рассылки или сайты с предложением купить технику, предметы роскоши и другие товары по старым ценам, а также использовали схему со «спасением» вклада или валюты с помощью перевода на специальный счет. В ВТБ добавили, что в марте мошенники начали создавать поддельные сайты для подключения к Системе быстрых платежей, льготному обмену валют на фоне падения рубля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных