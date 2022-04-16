Россия сократила в феврале вложения в госбумаги США
Россия в феврале 2022 г. сократила вложения в американские государственные ценные бумаги до $3,753 млрд, свидетельствуют данные минфина США. В январе этот показатель достиг $4,503 млрд.
По данным ведомства, в феврале доля долгосрочных облигаций составила $2 млн, краткосрочных — $3,751 млрд. Крупнейшими держателями госбумаг США остаются Япония ($1,306 трлн), Китай ($1,05 трлн) и Великобритания ($625,2 млрд).
В марте американский минфин сообщил, что в январе объем вложений России в казначейские обязательства минфина на конец января увеличился на $593 млн по сравнению с декабрем и достиг $4,503 млрд. Доля долгосрочных облигаций в российском портфеле составила $2 млн против $102 млн месяцем ранее, доля краткосрочных — $4,501 млрд (против $3,808 млрд). В декабре 2021 г. вложения России в госдолг США повысились на $1,5 млрд по сравнению с предыдущим месяцем, до $3,91 млрд.
Российские вложения в американские гособлигации находились на максимальном уровне в октябре 2010 г. Тогда они достигали $176,3 млрд. В апреле 2018 г. ЦБ РФ начал распродавать американские госбумаги на фоне очередного раунда антироссийских санкций, в тот месяц их объем сократился почти вдвое, с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. К февралю 2020 г. этот показатель снизился до $12,58 млрд, а к марту — до минимальных $3,85 млрд.