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Финансы

Российские банки начали сокращать размер кешбэка

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Крупные российские банки начали уменьшать размер кешбэка и менять программы лояльности из-за требования ЦБ с 18 апреля снизить комиссию за эквайринг, сообщил РБК. Такие меры решили предпринять Сбербанк, Росбанк и банк «Русский стандарт».

Представитель Сбербанка сообщил изданию, что в ближайшее время банк анонсирует временные изменения в программе лояльности, затем клиенты будут получать свои бонусы в привычном размере.

Росбанк изменит условия по программе лояльности «Можно все» с 18 апреля: кешбэк на покупки из списка ЦБ составит 0,5% вместо 1%, а также будет отменен повышенный кешбэк в 3% на некоторые категории товаров. Повышенные бонусы не будут начисляться за покупки в категориях «товары для дома», «аптеки» и др., но продолжат действовать в категориях «АЗС», «парковки» и т. д.

На сайте «Русского стандарта» говорится, что во время действия льготной ставки ЦБ кешбэк составит 0,5% вместо 1-1,5% на категории товаров из списка регулятора. Тинькофф и банк «Открытие» не меняли программы лояльности, МКБ также сейчас не планирует такой шаг, сообщили изданию представители банков. Другие крупные банки не ответили на запросы РБК.

Ранее ЦБ установил с 18 апреля по 31 августа максимальный размер комиссии за эквайринг в 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг, а размер интерчейнджа — в 0,7%. До этого тарифы на эквайринг составляли 1,2-2,2% — эти комиссии магазины платят своим обслуживающим банкам. По решению регулятора банки должны снизить комиссии на розничную продажу продуктов питания, потребительских товаров, в том числе одежды, топлива, медизделий и препаратов, на услуги в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и пассажирских перевозок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных