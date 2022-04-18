Российские банки начали сокращать размер кешбэка

Ранее ЦБ установил с 18 апреля по 31 августа максимальный размер комиссии за эквайринг в 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг, а размер интерчейнджа — в 0,7%. До этого тарифы на эквайринг составляли 1,2-2,2% — эти комиссии магазины платят своим обслуживающим банкам. По решению регулятора банки должны снизить комиссии на розничную продажу продуктов питания, потребительских товаров, в том числе одежды, топлива, медизделий и препаратов, на услуги в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и пассажирских перевозок.