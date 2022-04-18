Российские банки начали сокращать размер кешбэка
Крупные российские банки начали уменьшать размер кешбэка и менять программы лояльности из-за требования ЦБ с 18 апреля снизить комиссию за эквайринг, сообщил РБК. Такие меры решили предпринять Сбербанк, Росбанк и банк «Русский стандарт».
Представитель Сбербанка сообщил изданию, что в ближайшее время банк анонсирует временные изменения в программе лояльности, затем клиенты будут получать свои бонусы в привычном размере.
Росбанк изменит условия по программе лояльности «Можно все» с 18 апреля: кешбэк на покупки из списка ЦБ составит 0,5% вместо 1%, а также будет отменен повышенный кешбэк в 3% на некоторые категории товаров. Повышенные бонусы не будут начисляться за покупки в категориях «товары для дома», «аптеки» и др., но продолжат действовать в категориях «АЗС», «парковки» и т. д.
На сайте «Русского стандарта» говорится, что во время действия льготной ставки ЦБ кешбэк составит 0,5% вместо 1-1,5% на категории товаров из списка регулятора. Тинькофф и банк «Открытие» не меняли программы лояльности, МКБ также сейчас не планирует такой шаг, сообщили изданию представители банков. Другие крупные банки не ответили на запросы РБК.
Ранее ЦБ установил с 18 апреля по 31 августа максимальный размер комиссии за эквайринг в 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг, а размер интерчейнджа — в 0,7%. До этого тарифы на эквайринг составляли 1,2-2,2% — эти комиссии магазины платят своим обслуживающим банкам. По решению регулятора банки должны снизить комиссии на розничную продажу продуктов питания, потребительских товаров, в том числе одежды, топлива, медизделий и препаратов, на услуги в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и пассажирских перевозок.