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В ЦБ допустили снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях

Ведомости

Банк России допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях правления регулятора, заявил первый зампредседателя правления ЦБ Владимир Чистюхин.

«Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях», — заявил Чистюхин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций (цитата по «РИА Новости»).

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%, после чего банки подняли ставки по вкладам и кредитам. С 11 апреля ключевая ставка снизилась до 17% годовых. «Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — пояснили тогда в ЦБ.

На прошлой неделе зампредседателя правления ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор сможет постепенно снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции и рисков финансовой стабильности. При этом ключевая ставка будет следовать траектории, которая будет обеспечивать достаточную привлекательность вкладов для россиян.

18 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что на следующем заседании оценит ситуацию в экономике, однако понимает необходимость доступных кредитов в экономике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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