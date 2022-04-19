В ЦБ допустили снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%, после чего банки подняли ставки по вкладам и кредитам. С 11 апреля ключевая ставка снизилась до 17% годовых. «Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — пояснили тогда в ЦБ.