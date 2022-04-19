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Финансы

Жители России вернули на банковские счета 2,4 млрд рублей

Ведомости

Граждане России вернули на банковские счета 90% выведенных в конце февраля средств, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Мы видим, что вернулось доверие к банковской системе, стабилизировалась ресурсная база. Почти 90% вкладов вернулось в банки из ушедших в конце февраля. Это порядка 2,4 млрд руб.», – отметил министр.

По словам Силуанова, курс рубля почти вернулся к уровню, который наблюдался до существенного усиления антироссийских санкций. «Текущий счет платежного баланса успешен, а это позволяет постепенно смягчать и ограничивать по капитальным операциям», — добавил он.

Стабилизация оказала влияние и на процентные ставки, доложил Силуанов. По его словам, долгосрочные ставки по облигациям федерального займа уже снизились до 10,5% и в ведомстве ожидают их дальнейшего снижения вслед за сокращением темпа роста инфляции.

«В целом укрепление финансовой стабильности создает основу для устойчивого развития, несмотря на беспрецедентное внешнее давление», – сказал Силуанов.

18 апреля аналогичную цифру на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике называла глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Введение санкций вызвало сильную рыночную волатильность, что само по себе тоже достаточный вызов, но к этому добавилась и нервозность населения», – отметила она. С помощью оперативных мер Банк России постепенно возвращает средства в банковскую систему, и в первой декаде апреля объем вкладов уже вырос на 1,6%, рассказала Набиуллина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных