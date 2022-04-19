Жители России вернули на банковские счета 2,4 млрд рублей

18 апреля аналогичную цифру на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике называла глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Введение санкций вызвало сильную рыночную волатильность, что само по себе тоже достаточный вызов, но к этому добавилась и нервозность населения», – отметила она. С помощью оперативных мер Банк России постепенно возвращает средства в банковскую систему, и в первой декаде апреля объем вкладов уже вырос на 1,6%, рассказала Набиуллина.