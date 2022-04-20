В ЦБ назвали условия возврата ключевой ставки на уровень 7-7,5%
Банк России считает, что ключевая ставка опустится до 7-7,5% годовых, когда инфляция вернется к целевому уровню в 4%, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в Госдуме, пишет «Прайм».
«Если вспомнить 2018-2019 годы, когда экономика находилась в устойчивом состоянии и инфляция колебалась около 4%, ключевая ставка составляла 7-7,5%. Наверное, примерно на эти уровни она и вернется, когда инфляция вернется к 4%», — сказал Заботкин.
28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%, после чего банки подняли ставки по вкладам и кредитам. С 11 апреля ключевая ставка снизилась до 17% годовых. Заботкин ранее уже говорил, что регулятор сможет постепенно снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции и рисков финансовой стабильности. При этом ключевая ставка будет следовать траектории, которая будет обеспечивать достаточную привлекательность вкладов для россиян.
Первый зампредседателя правления ЦБ Владимир Чистюхин накануне заявил, что Банк России допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях правления регулятора.
В марте 2022 года инфляция в России выросла в 7 раз с февральских значений, с 1,17% до 7,61% — это новой рекорд месячной инфляции с января 1999 года. В годовом выражении уровень инфляции вырос на 7,54 п. п до 16,69%. Из данных Росстата следует, что недельная инфляция в России стала замедляться. В первую неделю после начала спецоперации рост цен ускорился почти в пять раз, достигнув 2,22%, однако на начало апреля темпы роста цен опустились до 0,66%.
По итогам 2022 года уровень инфляции составит 20%, следует из результатов макроэкономического опроса профессиональных аналитиков Банком России. В 2023 году ожидается стабилизация роста цен, инфляция, по оценкам ЦБ, составит 8%.