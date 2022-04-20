В ЦБ назвали условия возврата ключевой ставки на уровень 7-7,5%

В марте 2022 года инфляция в России выросла в 7 раз с февральских значений, с 1,17% до 7,61% — это новой рекорд месячной инфляции с января 1999 года. В годовом выражении уровень инфляции вырос на 7,54 п. п до 16,69%. Из данных Росстата следует, что недельная инфляция в России стала замедляться. В первую неделю после начала спецоперации рост цен ускорился почти в пять раз, достигнув 2,22%, однако на начало апреля темпы роста цен опустились до 0,66%.