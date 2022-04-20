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Финансы

В ЦБ назвали условия возврата ключевой ставки на уровень 7-7,5%

Ведомости

Банк России считает, что ключевая ставка опустится до 7-7,5% годовых, когда инфляция вернется к целевому уровню в 4%, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в Госдуме, пишет «Прайм».

«Если вспомнить 2018-2019 годы, когда экономика находилась в устойчивом состоянии и инфляция колебалась около 4%, ключевая ставка составляла 7-7,5%. Наверное, примерно на эти уровни она и вернется, когда инфляция вернется к 4%», — сказал Заботкин.

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%, после чего банки подняли ставки по вкладам и кредитам. С 11 апреля ключевая ставка снизилась до 17% годовых. Заботкин ранее уже говорил, что регулятор сможет постепенно снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции и рисков финансовой стабильности. При этом ключевая ставка будет следовать траектории, которая будет обеспечивать достаточную привлекательность вкладов для россиян.

Первый зампредседателя правления ЦБ Владимир Чистюхин накануне заявил, что Банк России допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях правления регулятора.

В марте 2022 года инфляция в России выросла в 7 раз с февральских значений, с 1,17% до 7,61% — это новой рекорд месячной инфляции с января 1999 года. В годовом выражении уровень инфляции вырос на 7,54 п. п до 16,69%. Из данных Росстата следует, что недельная инфляция в России стала замедляться. В первую неделю после начала спецоперации рост цен ускорился почти в пять раз, достигнув 2,22%, однако на начало апреля темпы роста цен опустились до 0,66%.

По итогам 2022 года уровень инфляции составит 20%, следует из результатов макроэкономического опроса профессиональных аналитиков Банком России. В 2023 году ожидается стабилизация роста цен, инфляция, по оценкам ЦБ, составит 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных