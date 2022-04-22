Нидерланды заморозили российские активы на 632 млн евро

Были арестованы яхты и недвижимость ряда российских бизнесменов, попавших под санкции в связи с ситуацией на Украине. Так, в Италии арестовали яхты Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллы бывшего депутата Госдумы Олега Савченко и телеведущего Владимира Соловьева. Во Франции арестовали две яхты, которые, возможно, принадлежат Алексею Кузьмичеву.