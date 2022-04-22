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Финансы

Нидерланды заморозили российские активы на 632 млн евро

Ведомости

Финансовые учреждения Нидерландов заморозили российские активы на сумму 632 млн, следует из отчета главы голландского МИДа Вопки Хукстры.

«Расследования и проверки указывают на отсутствие незамороженных активов в существенных масштабах находящихся под санкциями лиц», — подчеркнул министр (цитата по ТАСС). По его данным, в общей сложности страна заморозила 632 млн евро и заблокировала операции на 274 млн евро.

Хукстра также отметил, что под особый контроль взята ситуация с 20 яхтами. «Таможенные органы проверили 33 500 контейнеров и рассмотрели 63 000 деклараций на экспорт товаров», — отмечено в документе.

8 апреля представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что Евросоюз заморозил активы российских граждан на сумму 30 млрд евро, включая вертолеты, яхты и недвижимость. По его словам, уже более половины стран союза отчитались о заморозке активов, в дальнейшем работа будет продолжаться и наращиваться.

Страны ЕС замораживают активы граждан России в рамках санкционной политики после начала военной операции российских войск на территории Украины. Так, власти Бельгии отчитались о заморозке российских активов на 10 млрд евро, Люксембурга — 2,5 млрд евро, Италии — более 800 млн евро, Франции — 150 млн евро (не считая средств ЦБ РФ), Польши — 30 млн евро.

Были арестованы яхты и недвижимость ряда российских бизнесменов, попавших под санкции в связи с ситуацией на Украине. Так, в Италии арестовали яхты Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллы бывшего депутата Госдумы Олега Савченко и телеведущего Владимира Соловьева. Во Франции арестовали две яхты, которые, возможно, принадлежат Алексею Кузьмичеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных