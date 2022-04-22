Нидерланды заморозили российские активы на 632 млн евро
Финансовые учреждения Нидерландов заморозили российские активы на сумму 632 млн, следует из отчета главы голландского МИДа Вопки Хукстры.
«Расследования и проверки указывают на отсутствие незамороженных активов в существенных масштабах находящихся под санкциями лиц», — подчеркнул министр (цитата по ТАСС). По его данным, в общей сложности страна заморозила 632 млн евро и заблокировала операции на 274 млн евро.
Хукстра также отметил, что под особый контроль взята ситуация с 20 яхтами. «Таможенные органы проверили 33 500 контейнеров и рассмотрели 63 000 деклараций на экспорт товаров», — отмечено в документе.
8 апреля представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что Евросоюз заморозил активы российских граждан на сумму 30 млрд евро, включая вертолеты, яхты и недвижимость. По его словам, уже более половины стран союза отчитались о заморозке активов, в дальнейшем работа будет продолжаться и наращиваться.
Страны ЕС замораживают активы граждан России в рамках санкционной политики после начала военной операции российских войск на территории Украины. Так, власти Бельгии отчитались о заморозке российских активов на 10 млрд евро, Люксембурга — 2,5 млрд евро, Италии — более 800 млн евро, Франции — 150 млн евро (не считая средств ЦБ РФ), Польши — 30 млн евро.
Были арестованы яхты и недвижимость ряда российских бизнесменов, попавших под санкции в связи с ситуацией на Украине. Так, в Италии арестовали яхты Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллы бывшего депутата Госдумы Олега Савченко и телеведущего Владимира Соловьева. Во Франции арестовали две яхты, которые, возможно, принадлежат Алексею Кузьмичеву.