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Финансы

В МИДе сообщили о расчетах в нацвалютах с Арменией и Азербайджаном

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Москва заблаговременно начала принимать меры для снижения рисков, связанных с антироссийскими санкциями, и активнее переходит на расчеты в национальных валютах с Арменией и Азербайджаном, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора четвертого департамента стран СНГ МИДа России Дениса Гончара.

«По имеющимся экспертным оценкам, около 30 процентов всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям», — заявил Гончар. По его словам, Россия — один из ведущих экономических партнеров Азербайджана и занимает первое место по импорту нефтяной продукции страны.

Гончар добавил, что Москва и Ереван активно ищут новые ниши взаимодействия. Эти вопросы обсуждались 11-12 апреля на переговорах министра экономики Армении Вагана Керобяна с руководством Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минцифры. «Договорились расширять использование национальных валют при расчетах в рамках взаимной торговли. Ереван уже начал платить за газ в рублях», — подчеркнул он.

14 апреля президент России Владимир Путин заявил о планах кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле. Президент поручил подготовить российский валютный рынок к этому, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в нужном объеме обменять на рубли. Отказ от ненадежных и скомпрометировавших себя валют важен для экономической и финансовой безопасности страны, указал президент.

Министры стран «большой семерки» (G7; Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) назвали решение России о переводе расчетов за газ в рубли неприемлемым, эту позицию поддерживали многие чиновники ЕС и европейские компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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