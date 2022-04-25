В МИДе сообщили о расчетах в нацвалютах с Арменией и Азербайджаном
Москва заблаговременно начала принимать меры для снижения рисков, связанных с антироссийскими санкциями, и активнее переходит на расчеты в национальных валютах с Арменией и Азербайджаном, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора четвертого департамента стран СНГ МИДа России Дениса Гончара.
«По имеющимся экспертным оценкам, около 30 процентов всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям», — заявил Гончар. По его словам, Россия — один из ведущих экономических партнеров Азербайджана и занимает первое место по импорту нефтяной продукции страны.
Гончар добавил, что Москва и Ереван активно ищут новые ниши взаимодействия. Эти вопросы обсуждались 11-12 апреля на переговорах министра экономики Армении Вагана Керобяна с руководством Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минцифры. «Договорились расширять использование национальных валют при расчетах в рамках взаимной торговли. Ереван уже начал платить за газ в рублях», — подчеркнул он.
14 апреля президент России Владимир Путин заявил о планах кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле. Президент поручил подготовить российский валютный рынок к этому, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в нужном объеме обменять на рубли. Отказ от ненадежных и скомпрометировавших себя валют важен для экономической и финансовой безопасности страны, указал президент.
Министры стран «большой семерки» (G7; Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) назвали решение России о переводе расчетов за газ в рубли неприемлемым, эту позицию поддерживали многие чиновники ЕС и европейские компании.