В МИДе сообщили о расчетах в нацвалютах с Арменией и Азербайджаном

14 апреля президент России Владимир Путин заявил о планах кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле. Президент поручил подготовить российский валютный рынок к этому, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в нужном объеме обменять на рубли. Отказ от ненадежных и скомпрометировавших себя валют важен для экономической и финансовой безопасности страны, указал президент.