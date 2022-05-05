Газета
Финансы

Минфин предложил изменить распределение налогов на прибыль компаний

Ведомости

Министерство финансов разрабатывает изменения в систему распределения по регионам налогов на прибыль компаний, у которых есть филиалы, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина. По мнению министерства, изменения помогут более справедливо распределять налоги между регионами.

В пресс-службе пояснили, что сейчас налог на прибыль уплачивается преимущественно в бюджеты регионов, в которых находится большинство рабочих мест и основное производство. Такой механизм экономически оправдан, однако в разных регионах уровень зарплат может значительно различаться. Поэтому Минфин предложил распределять налог на прибыль исходя из численности сотрудников и стоимости основных фондов и исключить использование показателя фонда оплаты труда.

В Минфине рассказали, что рассматривали вариант распределения налогов исходя из объема произведенной продукции, однако эту идею не поддержали: показатель не универсален и не все обособленные подразделения компаний занимаются производством продукции. Также включение в расчет налога такого показателя значительно усложнило бы администрирование и привело бы к спорам с ФНС.

По данным налоговой службы, в 2021 г. больше всего поступлений от налога на прибыль получила Москва — 977 млрд руб. (более 26% всех налогов на прибыль в России), Красноярский край — 116 млрд руб., Ямало-Ненецкий АО — 99 млрд руб., Кемеровская область — 98 млрд руб., Челябинская область — 96 млрд руб., Ханты-Мансийский АО — 95 млрд руб. Последнее место по размеру поступлений налога на прибыль заняла Ингушетия — 439 млн руб. Издание отметило, что в регионах с высокими налоговыми поступлениями зарегистрированы одни из самых высоких средних зарплат в России, а Ингушетия заняла последнее место по этому показателю — 38 300 руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных