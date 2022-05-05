Минфин предложил изменить распределение налогов на прибыль компаний

По данным налоговой службы, в 2021 г. больше всего поступлений от налога на прибыль получила Москва — 977 млрд руб. (более 26% всех налогов на прибыль в России), Красноярский край — 116 млрд руб., Ямало-Ненецкий АО — 99 млрд руб., Кемеровская область — 98 млрд руб., Челябинская область — 96 млрд руб., Ханты-Мансийский АО — 95 млрд руб. Последнее место по размеру поступлений налога на прибыль заняла Ингушетия — 439 млн руб. Издание отметило, что в регионах с высокими налоговыми поступлениями зарегистрированы одни из самых высоких средних зарплат в России, а Ингушетия заняла последнее место по этому показателю — 38 300 руб.