Международные резервы России в апреле снизились на 2,2%

После этого Минфин сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. В конце апреля Минфин России сообщил, что выплатил купонный доход и погасил номинальную стоимость по еврооблигациям выпуска № 12840060V «Россия-2022», а также выплатил купон по еврооблигациям выпуска № 12840061V «Россия-2042» на сумму $564,8 млн и $84,4 млн соответственно в долларах США.