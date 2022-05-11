Международные резервы России в апреле снизились на 2,2%
Международные резервы России по состоянию на 1 мая составили $593,052 млрд против 606,4 млрд на 1 апреля, говорится в сообщении Банка России. Это на 2,2% (или на $13,357 млрд) меньше по сравнению с апрельскими показателями.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении России, в том числе заморозили около половины ее золотовалютных резервов, порядка $300 млрд. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готовит меры по правовой защите замороженных в США резервов на случай любого развития ситуации.
После этого Минфин сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. В конце апреля Минфин России сообщил, что выплатил купонный доход и погасил номинальную стоимость по еврооблигациям выпуска № 12840060V «Россия-2022», а также выплатил купон по еврооблигациям выпуска № 12840061V «Россия-2042» на сумму $564,8 млн и $84,4 млн соответственно в долларах США.