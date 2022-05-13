Бюджетное стимулирование экономики России обойдется в 8 трлн рублей

Почти на четверть выросли расходы федерального бюджета России в январе - апреле 2022 г. по сравнению с таким же периодом в прошлом году, отметил Мишустин в ходе совещания об исполнении федерального бюджета на этот год. Доходы при этом тоже существенно выросли за счет резкого роста поступлений за нефтегазовые продукты, добавил он.