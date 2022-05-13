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Экономика

Бюджетное стимулирование экономики России обойдется в 8 трлн рублей

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на бюджетное стимулирование экономики России понадобится более 8 трлн руб., сообщает ТАСС. Из них на финансирование мероприятий плана первоочередных действий, в том числе для поддержки бизнеса, понадобится более 5 трлн руб.

Почти на четверть выросли расходы федерального бюджета России в январе - апреле 2022 г. по сравнению с таким же периодом в прошлом году, отметил Мишустин в ходе совещания об исполнении федерального бюджета на этот год. Доходы при этом тоже существенно выросли за счет резкого роста поступлений за нефтегазовые продукты, добавил он.

Также премьер-министр указал, что сохранение рабочих мест, поддержка уязвимых категорий граждан и обеспечение ценовой стабильности в этом году будут приоритетными задачами для страны — на это ориентированы все механизмы ее экономической политики. Отметил он и давление Запада на Россию, направленное на снижение доходов страны.

«Конечно, коллективный Запад будет искать новые возможности для давления на Россию, добиваться снижения наших доходов. Надо быть готовыми к любому развитию ситуации, прорабатывать решения, которые позволят нивелировать негатив, продолжая вести ответственную бюджетную политику», — сказал Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных