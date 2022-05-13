Бюджетное стимулирование экономики России обойдется в 8 трлн рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на бюджетное стимулирование экономики России понадобится более 8 трлн руб., сообщает ТАСС. Из них на финансирование мероприятий плана первоочередных действий, в том числе для поддержки бизнеса, понадобится более 5 трлн руб.
Почти на четверть выросли расходы федерального бюджета России в январе - апреле 2022 г. по сравнению с таким же периодом в прошлом году, отметил Мишустин в ходе совещания об исполнении федерального бюджета на этот год. Доходы при этом тоже существенно выросли за счет резкого роста поступлений за нефтегазовые продукты, добавил он.
Также премьер-министр указал, что сохранение рабочих мест, поддержка уязвимых категорий граждан и обеспечение ценовой стабильности в этом году будут приоритетными задачами для страны — на это ориентированы все механизмы ее экономической политики. Отметил он и давление Запада на Россию, направленное на снижение доходов страны.
«Конечно, коллективный Запад будет искать новые возможности для давления на Россию, добиваться снижения наших доходов. Надо быть готовыми к любому развитию ситуации, прорабатывать решения, которые позволят нивелировать негатив, продолжая вести ответственную бюджетную политику», — сказал Мишустин.