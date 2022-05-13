Белорусский Альфа-банк сообщил о сбое в работе Mastercard
Карты международной платежной системы Mastercard белорусского Альфа-банка перестали работать по Белоруссии: ими нельзя расплатиться в магазинах и нельзя переводить деньги через сервис банка, говорится в его Telegram-канале. Карты Visa работают в штатном режиме, добавили в банке.
В банке сообщили, что можно снимать наличные с карт Mastercard в банкоматах Альфа-банка. Позднее пресс-служба банка сообщила, что карты Mastercard других белорусских банков тоже не работают. Представители банка вместе со специалистами Mastercard пытаются наладить работу карт.
В конце апреля Альфа-банк в Белоруссии сообщил, что с 6 мая приостановит международные переводы в долларах США. Такое решение было принято из-за закрытия корреспондентского счета банка в Citibank, несмотря на то, что белорусский банк не находится под санкциями.