Белорусский Альфа-банк сообщил о сбое в работе Mastercard

В конце апреля Альфа-банк в Белоруссии сообщил, что с 6 мая приостановит международные переводы в долларах США. Такое решение было принято из-за закрытия корреспондентского счета банка в Citibank, несмотря на то, что белорусский банк не находится под санкциями.