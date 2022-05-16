Курсы доллара и евро продолжили снижение по отношению к рублю
Курс доллара по отношению к рублю на 15:45 мск упал до 62,72 руб., курс евро снизился до 65,07 руб., следует из данных Московской биржи. Всего с начала торгов 16 мая доллар потерял 1,49 руб., а евро – 1,87 руб.
По данным на 16:24 индекс Мосбиржи вырос на 2,68% до 2369,43 пункта, индекс РТС – на 4,57% до 1183,95 пункта. Заметнее всего на фондовом рынке растут акции «Лукойла» (+6,55%), «Газпрома» (+3,77%) и «Магнита» (+3,48%).
На прошлой неделе Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г., потому что с начала года она укрепилась на 11% по отношению к доллару США и стала лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство. Курс рубля укрепился благодаря мерам российского правительства, которые были приняты после введения санкций.
Ранее власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке и потребовали от недружественных стран оплачивать поставки газа в рублях.