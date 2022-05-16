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Курсы доллара и евро продолжили снижение по отношению к рублю

Ведомости

Курс доллара по отношению к рублю на 15:45 мск упал до 62,72 руб., курс евро снизился до 65,07 руб., следует из данных Московской биржи. Всего с начала торгов 16 мая доллар потерял 1,49 руб., а евро – 1,87 руб.

По данным на 16:24 индекс Мосбиржи вырос на 2,68% до 2369,43 пункта, индекс РТС – на 4,57% до 1183,95 пункта. Заметнее всего на фондовом рынке растут акции «Лукойла» (+6,55%), «Газпрома» (+3,77%) и «Магнита» (+3,48%).

На прошлой неделе Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г., потому что с начала года она укрепилась на 11% по отношению к доллару США и стала лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство. Курс рубля укрепился благодаря мерам российского правительства, которые были приняты после введения санкций.

Ранее власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке и потребовали от недружественных стран оплачивать поставки газа в рублях.

Ранее по теме: Власти разрешили экспортерам не продавать выручку на сумму их платежей по импорту

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных