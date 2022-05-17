Газета
Финансы

Минцифры и ЦБ готовят программу по внедрению цифрового рубля

Ведомости

Минцифры и Банк России разрабатывают обширную программу по введению в оборот цифрового рубля, сообщил глава министерства Максут Шадаев в рамках федерального просветительского марафона «Новые горизонты».

«Совместно с ЦБ готовится большая программа по введению цифрового рубля», — сообщил Шадаев (цитата по ТАСС). По его мнению, цифровой рубль является «перспективной историей». «Нам хочется, чтобы и рубль тоже стал цифровым», — добавил министр.

В Стратегии развития финансового рынка до 2030 г. Минфина говорится, что Центробанк будет выпускать цифровой рубль в виде цифрового кода, который будет храниться в электронном кошельке. С помощью такой валюты можно будет оплачивать покупки и переводить деньги в режиме онлайн.

18 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы подключаться еще семь российских банков — сейчас систему тестируют пять кредитных организаций. Вместе с банками регулятор тестирует выпуск цифровых рублей, их перевод между физлицами и открытие кошельков. Позднее Набиуллина сообщила, что пилотные расчеты с цифровой валютой начнутся в 2023 г.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных