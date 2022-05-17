Минцифры и ЦБ готовят программу по внедрению цифрового рубля

В Стратегии развития финансового рынка до 2030 г. Минфина говорится, что Центробанк будет выпускать цифровой рубль в виде цифрового кода, который будет храниться в электронном кошельке. С помощью такой валюты можно будет оплачивать покупки и переводить деньги в режиме онлайн.