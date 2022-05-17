Минцифры и ЦБ готовят программу по внедрению цифрового рубля
Минцифры и Банк России разрабатывают обширную программу по введению в оборот цифрового рубля, сообщил глава министерства Максут Шадаев в рамках федерального просветительского марафона «Новые горизонты».
«Совместно с ЦБ готовится большая программа по введению цифрового рубля», — сообщил Шадаев (цитата по ТАСС). По его мнению, цифровой рубль является «перспективной историей». «Нам хочется, чтобы и рубль тоже стал цифровым», — добавил министр.
В Стратегии развития финансового рынка до 2030 г. Минфина говорится, что Центробанк будет выпускать цифровой рубль в виде цифрового кода, который будет храниться в электронном кошельке. С помощью такой валюты можно будет оплачивать покупки и переводить деньги в режиме онлайн.
18 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы подключаться еще семь российских банков — сейчас систему тестируют пять кредитных организаций. Вместе с банками регулятор тестирует выпуск цифровых рублей, их перевод между физлицами и открытие кошельков. Позднее Набиуллина сообщила, что пилотные расчеты с цифровой валютой начнутся в 2023 г.