Курс евро опустился до 59,1 рубля впервые с июня 2015 года
Курс евро на 16:14 мск опустился до 59,1 руб., следует из данных Московской биржи. Евро достиг минимума с июня 2015 г. С начала торгов 23 мая евро потерял 3,63 руб. Доллар с начала торгов уступил 2,76 руб. – его курс составляет 57,47 руб. Курс доллара к рублю сегодня опускался до минимума в 57,33 руб.
В предыдущий день торгов – 20 мая – курс доллара на Мосбирже опустился ниже 60 руб. впервые с апреля 2018 г., а евро упал ниже 61 руб. впервые с апреля 2017 г. Стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов пояснил «Ведомостям», что основной причиной укрепления рубля стали значительные продажи валюты экспортерами в преддверии уплаты налога на добычу полезных ископаемых на этой неделе, а также перевод в рубли оплаты поставок газа в недружественные страны.
По мнению эксперта, в ближайшие дни укрепление рубля может приостановиться, потому что в июне будут погашаться трехмесячные депозиты, открытые в марте под высокие ставки. «С учетом произошедшего укрепления рубля спрос на валюту со стороны физлиц может резко вырасти, что окажет некоторое давление на рубль», — пояснил Попов.
Ранее Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г.: с начала года она укрепилась на 11% по отношению к доллару США и стала лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство. Курс рубля укрепился благодаря мерам российского правительства, которые были приняты после введения санкций.