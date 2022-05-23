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Финансы

Курс евро опустился до 59,1 рубля впервые с июня 2015 года

Ведомости

Курс евро на 16:14 мск опустился до 59,1 руб., следует из данных Московской биржи. Евро достиг минимума с июня 2015 г. С начала торгов 23 мая евро потерял 3,63 руб. Доллар с начала торгов уступил 2,76 руб. – его курс составляет 57,47 руб. Курс доллара к рублю сегодня опускался до минимума в 57,33 руб.

В предыдущий день торгов – 20 мая – курс доллара на Мосбирже опустился ниже 60 руб. впервые с апреля 2018 г., а евро упал ниже 61 руб. впервые с апреля 2017 г. Стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов пояснил «Ведомостям», что основной причиной укрепления рубля стали значительные продажи валюты экспортерами в преддверии уплаты налога на добычу полезных ископаемых на этой неделе, а также перевод в рубли оплаты поставок газа в недружественные страны.

По мнению эксперта, в ближайшие дни укрепление рубля может приостановиться, потому что в июне будут погашаться трехмесячные депозиты, открытые в марте под высокие ставки. «С учетом произошедшего укрепления рубля спрос на валюту со стороны физлиц может резко вырасти, что окажет некоторое давление на рубль», — пояснил Попов.

Ранее Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г.: с начала года она укрепилась на 11% по отношению к доллару США и стала лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство. Курс рубля укрепился благодаря мерам российского правительства, которые были приняты после введения санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных