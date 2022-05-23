Курс евро опустился до 59,1 рубля впервые с июня 2015 года

В предыдущий день торгов – 20 мая – курс доллара на Мосбирже опустился ниже 60 руб. впервые с апреля 2018 г., а евро упал ниже 61 руб. впервые с апреля 2017 г. Стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов пояснил «Ведомостям», что основной причиной укрепления рубля стали значительные продажи валюты экспортерами в преддверии уплаты налога на добычу полезных ископаемых на этой неделе, а также перевод в рубли оплаты поставок газа в недружественные страны.