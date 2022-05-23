Сбербанк опроверг информацию о блокировке средств клиентов «дочки» в Казахстане
«Сбербанк сообщает, что все операции по клиентским счетам в дочернем банке "Сбера" в Казахстане работают в штатном режиме. Никаких ограничений и препятствий со стороны банка нет. "Сбербанк Казахстан" работает в тесном сотрудничестве с регулятором», — сообщили в пресс-службе.
В банке пояснили, что средства, которые были заблокированы на корреспондентских счетах в валюте, были заморожены иностранными банками. Все деньги клиентов Сбербанка в Казахстане полностью обеспечены и доступны по первому требованию, операции по переводам и платежи работают в штатном режиме, добавили в пресс-службе.
Ранее председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана Мадина Абылкасымова сообщила депутатам парламента страны, что в казахстанских «дочках» Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ заморожены счета на сумму около $21,5 млн. По ее данным, в «дочках» «Сбера» было заморожено $6,3 млн, Альфа-банка — $14,5 млн, ВТБ — $700 000, сообщали «РИА Новости».
Затем АРРФР опровергло эту информацию. В агентстве пояснили, что иностранные банки заблокировали средства российских дочерних банков на своих корреспондентских счетах в валюте. Также зарубежные банки заблокировали платежные операции клиентов «Сбербанка Казахстана» на $6,8 млн и Альфа-банка на $9,2 млн.