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Финансы

Сбербанк опроверг информацию о блокировке средств клиентов «дочки» в Казахстане

Ведомости

Сбербанк опроверг информацию СМИ о том, что средства казахстанских клиентов были заблокированы в дочерних российских банках, в том числе в «Сбербанк Казахстан», сообщила пресс-служба банка. Ранее Сбербанк попал под санкции западных стран.

«Сбербанк сообщает, что все операции по клиентским счетам в дочернем банке "Сбера" в Казахстане работают в штатном режиме. Никаких ограничений и препятствий со стороны банка нет. "Сбербанк Казахстан" работает в тесном сотрудничестве с регулятором», — сообщили в пресс-службе.

В банке пояснили, что средства, которые были заблокированы на корреспондентских счетах в валюте, были заморожены иностранными банками. Все деньги клиентов Сбербанка в Казахстане полностью обеспечены и доступны по первому требованию, операции по переводам и платежи работают в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

Ранее председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана Мадина Абылкасымова сообщила депутатам парламента страны, что в казахстанских «дочках» Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ заморожены счета на сумму около $21,5 млн. По ее данным, в «дочках» «Сбера» было заморожено $6,3 млн, Альфа-банка — $14,5 млн, ВТБ — $700 000, сообщали «РИА Новости».

Затем АРРФР опровергло эту информацию. В агентстве пояснили, что иностранные банки заблокировали средства российских дочерних банков на своих корреспондентских счетах в валюте. Также зарубежные банки заблокировали платежные операции клиентов «Сбербанка Казахстана» на $6,8 млн и Альфа-банка на $9,2 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных