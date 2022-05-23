Сбербанк опроверг информацию о блокировке средств клиентов «дочки» в Казахстане

В банке пояснили, что средства, которые были заблокированы на корреспондентских счетах в валюте, были заморожены иностранными банками. Все деньги клиентов Сбербанка в Казахстане полностью обеспечены и доступны по первому требованию, операции по переводам и платежи работают в штатном режиме, добавили в пресс-службе.