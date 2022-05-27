«Тинькофф банк» перестал открывать валютные вклады
«Тинькофф банк» временно приостановил открытие валютных вкладов, сообщили в Telegram-канале кредитной организации.
На какой срок вводится эта мера и по какой причине, в банке не уточнили. Уже открытые вклады можно пополнять до конца их действия, но пролонгированы они не будут. «Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали», – говорится в сообщении «Тинькофф банка».
Представитель «Тинькофф банка» пояснил «Ведомостям», что отказ от вкладов в валюте является общерыночной тенденцией, так как банки лишены надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте.
«Поэтому курс на дедолларизацию балансов будет продолжен», – пояснил представитель кредитной организации. По его словам, клиенты могут использовать накопительный или карточный счет для операций с валютой. «В будущем не исключаем введение отрицательных ставок по валютным счетам (по вкладам отрицательные ставки запрещены законом. — «Ведомости») физических и юридических лиц», – заявил представитель.
Также он анонсировал увеличение тарифов по SWIFT-переводам в ближайшее время, так как «процесс становится сложнее, требует множество новых процедур от банка».