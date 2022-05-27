«Тинькофф банк» перестал открывать валютные вклады

На какой срок вводится эта мера и по какой причине, в банке не уточнили. Уже открытые вклады можно пополнять до конца их действия, но пролонгированы они не будут. «Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали», – говорится в сообщении «Тинькофф банка».