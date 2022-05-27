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Финансы

«Тинькофф банк» перестал открывать валютные вклады

Ведомости

«Тинькофф банк» временно приостановил открытие валютных вкладов, сообщили в Telegram-канале кредитной организации.

На какой срок вводится эта мера и по какой причине, в банке не уточнили. Уже открытые вклады можно пополнять до конца их действия, но пролонгированы они не будут. «Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали», – говорится в сообщении «Тинькофф банка».

Представитель «Тинькофф банка» пояснил «Ведомостям», что отказ от вкладов в валюте является общерыночной тенденцией, так как банки лишены надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте.

«Поэтому курс на дедолларизацию балансов будет продолжен», – пояснил представитель кредитной организации. По его словам, клиенты могут использовать накопительный или карточный счет для операций с валютой. «В будущем не исключаем введение отрицательных ставок по валютным счетам (по вкладам отрицательные ставки запрещены законом. — «Ведомости») физических и юридических лиц», – заявил представитель.

Также он анонсировал увеличение тарифов по SWIFT-переводам в ближайшее время, так как «процесс становится сложнее, требует множество новых процедур от банка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных