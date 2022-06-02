«Известия» узнали о проблемах с обслуживанием долга у более 7 млн россиян

Председатель правления КонфОП Дмитрий Янин заявил изданию, что кредитные каникулы помогут россиянам более грамотно распределить деньги, возможно, отложить средства на будущие платежи и более спокойно искать работу или дополнительный заработок. В ответе организации ЦБ сообщил, что примет во внимание предложения КонфОП в дальнейшей работе. В пресс-службе регулятора сообщили, что находятся в диалоге со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с КонфОП.