«Известия» узнали о проблемах с обслуживанием долга у более 7 млн россиян
Более 7 млн россиян испытывают сложности с обслуживанием кредитов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) в ЦБ и правительство России. В письме напомнили, что заемщики могут воспользоваться кредитными каникулами, однако при внесении поправок правительство не учло «узкие места» этой программы.
В письме говорится, что не все заемщики могут воспользоваться кредитными каникулами, поэтому они предложили внести в программу несколько изменений. КонфОП предложила правительству увеличить максимальные суммы кредитов, по которым можно оформить каникулы. Например, отсрочку платежей по автокредитам можно получить при займе до 700 000 руб., а средний размер кредита сейчас составляет 1,35 млн руб. Также организация предложила ЦБ:
учитывать совокупный доход семьи, а не только доход заемщика;
предоставлять кредитные каникулы заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки превысил 70%, даже если их доход снизился менее чем на 30%;
принимать во внимание остаток долга, а не изначальную сумму кредита;
установить ответственность для банков, которые отказывают в отсрочке заемщикам, параметры заявки которых соответствуют требованиям;
дать возможность подавать заявку на каникулы через портал госуслуг и автоматически отправлять жалобу на отказ банка.
Председатель правления КонфОП Дмитрий Янин заявил изданию, что кредитные каникулы помогут россиянам более грамотно распределить деньги, возможно, отложить средства на будущие платежи и более спокойно искать работу или дополнительный заработок. В ответе организации ЦБ сообщил, что примет во внимание предложения КонфОП в дальнейшей работе. В пресс-службе регулятора сообщили, что находятся в диалоге со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с КонфОП.