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Финансы

«Известия» узнали о проблемах с обслуживанием долга у более 7 млн россиян

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Более 7 млн россиян испытывают сложности с обслуживанием кредитов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) в ЦБ и правительство России. В письме напомнили, что заемщики могут воспользоваться кредитными каникулами, однако при внесении поправок правительство не учло «узкие места» этой программы.

В письме говорится, что не все заемщики могут воспользоваться кредитными каникулами, поэтому они предложили внести в программу несколько изменений. КонфОП предложила правительству увеличить максимальные суммы кредитов, по которым можно оформить каникулы. Например, отсрочку платежей по автокредитам можно получить при займе до 700 000 руб., а средний размер кредита сейчас составляет 1,35 млн руб. Также организация предложила ЦБ:

  • учитывать совокупный доход семьи, а не только доход заемщика;

  • предоставлять кредитные каникулы заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки превысил 70%, даже если их доход снизился менее чем на 30%;

  • принимать во внимание остаток долга, а не изначальную сумму кредита;

  • установить ответственность для банков, которые отказывают в отсрочке заемщикам, параметры заявки которых соответствуют требованиям;

  • дать возможность подавать заявку на каникулы через портал госуслуг и автоматически отправлять жалобу на отказ банка. 

Председатель правления КонфОП Дмитрий Янин заявил изданию, что кредитные каникулы помогут россиянам более грамотно распределить деньги, возможно, отложить средства на будущие платежи и более спокойно искать работу или дополнительный заработок. В ответе организации ЦБ сообщил, что примет во внимание предложения КонфОП в дальнейшей работе. В пресс-службе регулятора сообщили, что находятся в диалоге со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с КонфОП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных