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Финансы

Греф: прибыли Сбербанка за 2021 год хватит для соблюдения лимитов ЦБ

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Санкции западных стран оказали давление на Сбербанк, но прибыли за 2021 г. хватит для соблюдения всех лимитов Центробанка, заявил президент Сбера Герман Греф в кулуарах «Форума решения социальных задач» АСИ.

По его словам, санкции оказали давление на банк, но он всегда придерживался консервативного подхода в управлении капиталом. «Мы поддерживали запас над лимитами Банка России, который был нам необходим как раз для того, чтобы в стрессовое время поддержать нашу достаточность. Поэтому капитализации прибыли прошлого года будет вполне достаточно для соблюдения всех лимитов Банка России на достаточность капитала и для продолжения кредитования как физических, так и юридических лиц», — подчеркнул Греф (цитата по ТАСС). «Сбер» сейчас не рассматривает покупку других банков, добавил он.

20 мая правительство — контролирующий акционер Сбербанка — рекомендовало не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, чтобы обеспечить «устойчивое кредитование корпоративных клиентов и финансовых организаций Российской Федерации». Затем такую же рекомендацию собранию акционеров дал Наблюдательный совет банка.

В 2020 г. Сбербанк решил направить на выплату дивидендов рекордные 422,4 млрд руб. — 56% чистой прибыли компании по МСФО. До начала спецоперации на Украине «Сбер» анонсировал выплату 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, или около 623 млрд руб. После начала операции на Украине Сбербанк попал под блокирующие санкции США и ограничения Великобритании, Японии и Канады. Лидеры ЕС согласовали отключение банка от системы SWIFT. В пресс-службе банка сообщили, что это не влияет на работу «Сбера» на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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