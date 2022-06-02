Греф: прибыли Сбербанка за 2021 год хватит для соблюдения лимитов ЦБ

По его словам, санкции оказали давление на банк, но он всегда придерживался консервативного подхода в управлении капиталом. «Мы поддерживали запас над лимитами Банка России, который был нам необходим как раз для того, чтобы в стрессовое время поддержать нашу достаточность. Поэтому капитализации прибыли прошлого года будет вполне достаточно для соблюдения всех лимитов Банка России на достаточность капитала и для продолжения кредитования как физических, так и юридических лиц», — подчеркнул Греф (цитата по ТАСС). «Сбер» сейчас не рассматривает покупку других банков, добавил он.