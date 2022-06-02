Греф: прибыли Сбербанка за 2021 год хватит для соблюдения лимитов ЦБ
Санкции западных стран оказали давление на Сбербанк, но прибыли за 2021 г. хватит для соблюдения всех лимитов Центробанка, заявил президент Сбера Герман Греф в кулуарах «Форума решения социальных задач» АСИ.
По его словам, санкции оказали давление на банк, но он всегда придерживался консервативного подхода в управлении капиталом. «Мы поддерживали запас над лимитами Банка России, который был нам необходим как раз для того, чтобы в стрессовое время поддержать нашу достаточность. Поэтому капитализации прибыли прошлого года будет вполне достаточно для соблюдения всех лимитов Банка России на достаточность капитала и для продолжения кредитования как физических, так и юридических лиц», — подчеркнул Греф (цитата по ТАСС). «Сбер» сейчас не рассматривает покупку других банков, добавил он.
20 мая правительство — контролирующий акционер Сбербанка — рекомендовало не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, чтобы обеспечить «устойчивое кредитование корпоративных клиентов и финансовых организаций Российской Федерации». Затем такую же рекомендацию собранию акционеров дал Наблюдательный совет банка.
В 2020 г. Сбербанк решил направить на выплату дивидендов рекордные 422,4 млрд руб. — 56% чистой прибыли компании по МСФО. До начала спецоперации на Украине «Сбер» анонсировал выплату 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, или около 623 млрд руб. После начала операции на Украине Сбербанк попал под блокирующие санкции США и ограничения Великобритании, Японии и Канады. Лидеры ЕС согласовали отключение банка от системы SWIFT. В пресс-службе банка сообщили, что это не влияет на работу «Сбера» на территории России.