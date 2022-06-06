РБК узнал об отказе сервиса Dow Jones предоставлять банкам РФ данные о санкциях

По словам собеседника в банке из топ-50, сервис расторг соглашение с ними с 31 мая. Он пояснил, что Dow Jones собирает информацию о санкциях против физлиц и компаний, обновляет ее и продает банкам пакетом. Все крупные игроки работали с этим сервисом, добавил он. Другой источник издания в системно значимом банке рассказал, что его организация получила уведомление о расторжении контракта с 1 июня.