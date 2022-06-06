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Финансы

РБК узнал об отказе сервиса Dow Jones предоставлять банкам РФ данные о санкциях

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Сервис Risk & Compliance от Dow Jones, который предоставляет комплаенс-информацию, направил российским банкам уведомление о прекращении сотрудничества, сообщил РБК со ссылкой на источники в двух банках, которые не находятся под санкциями.

По словам собеседника в банке из топ-50, сервис расторг соглашение с ними с 31 мая. Он пояснил, что Dow Jones собирает информацию о санкциях против физлиц и компаний, обновляет ее и продает банкам пакетом. Все крупные игроки работали с этим сервисом, добавил он. Другой источник издания в системно значимом банке рассказал, что его организация получила уведомление о расторжении контракта с 1 июня.

Подобные сведения предоставляют компании Refinitiv (сервис World-Check) и LexisNexis (сервис WorldCompliance). Refinitiv 16 марта объявила о прекращении работы с российскими клиентами, LexisNexis не публиковала подобных заявлений, но осудила спецоперацию на Украине. В Refinitiv, Dow Jones и LexisNexis не ответили на запросы издания.

Руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин пояснил, что, если банки не смогут оперативно проверять клиентов через базы данных, они рискую сами попасть под санкции, в том числе вторичные.

Собеседники издания в двух крупных банках рассказали, что есть российский аналог таких сервисов – система X-Compliance от «Интерфакса». Гландин отметил, что по стандарту у банков должны быть установлены две базы, например, World-Check и X-Compliance, чтобы можно было перепроверить информацию. Также процедуры комплаенса предполагают периодичность перепроверки данных разными сотрудниками. Эксперт допустил, что в нынешних условиях российские банки смогут нормально работать только с российским сервисом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных