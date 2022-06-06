РБК узнал об отказе сервиса Dow Jones предоставлять банкам РФ данные о санкциях
По словам собеседника в банке из топ-50, сервис расторг соглашение с ними с 31 мая. Он пояснил, что Dow Jones собирает информацию о санкциях против физлиц и компаний, обновляет ее и продает банкам пакетом. Все крупные игроки работали с этим сервисом, добавил он. Другой источник издания в системно значимом банке рассказал, что его организация получила уведомление о расторжении контракта с 1 июня.
Подобные сведения предоставляют компании Refinitiv (сервис World-Check) и LexisNexis (сервис WorldCompliance). Refinitiv 16 марта объявила о прекращении работы с российскими клиентами, LexisNexis не публиковала подобных заявлений, но осудила спецоперацию на Украине. В Refinitiv, Dow Jones и LexisNexis не ответили на запросы издания.
Руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин пояснил, что, если банки не смогут оперативно проверять клиентов через базы данных, они рискую сами попасть под санкции, в том числе вторичные.
Собеседники издания в двух крупных банках рассказали, что есть российский аналог таких сервисов – система X-Compliance от «Интерфакса». Гландин отметил, что по стандарту у банков должны быть установлены две базы, например, World-Check и X-Compliance, чтобы можно было перепроверить информацию. Также процедуры комплаенса предполагают периодичность перепроверки данных разными сотрудниками. Эксперт допустил, что в нынешних условиях российские банки смогут нормально работать только с российским сервисом.