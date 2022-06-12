Сбербанк снизил ставки по потребкредитам и вкладам

Помимо этого Сбербанк с 12 июня снизил максимальную ставку по рублевым вкладам до 8%, сообщили в пресс-службе. Такая ставка будет действовать при открытии вклада онлайн на срок до четырех месяцев и при наличии годовой подписки на сервисы банка «СберПрайм+». Открыть рублевый вклад на срок до 7 месяцев можно по ставке 7,5%, ставка по вкладам на срок до года составит 7%.