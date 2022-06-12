Сбербанк снизил ставки по потребкредитам и вкладам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 1 п. п., с сегодняшнего дня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели будет составлять 14,9% годовых, сообщается на сайте кредитной организации.
Кроме того, в первый месяц ставка по кредиту составит 8,9% годовых, а для владельцев подписки «СберПрайм+» — 6,9% годовых при сумме кредита от 300 000 на срок от года, рассказали в Сбербанке.
Решение о снижении ставок по потребкредитам принято на фоне очередного снижения ЦБ ключевой ставки, добавили в организации.
Помимо этого Сбербанк с 12 июня снизил максимальную ставку по рублевым вкладам до 8%, сообщили в пресс-службе. Такая ставка будет действовать при открытии вклада онлайн на срок до четырех месяцев и при наличии годовой подписки на сервисы банка «СберПрайм+». Открыть рублевый вклад на срок до 7 месяцев можно по ставке 7,5%, ставка по вкладам на срок до года составит 7%.
10 июня Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%. Это шестое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20%: из-за кардинально изменившихся условий в экономике Банк России таким образом уберег сбережения от обесценения. С 8 апреля ставка начала снижаться.