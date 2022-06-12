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Финансы

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам и вкладам

Ведомости

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 1 п. п., с сегодняшнего дня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели будет составлять 14,9% годовых, сообщается на сайте кредитной организации.

Кроме того, в первый месяц ставка по кредиту составит 8,9% годовых, а для владельцев подписки «СберПрайм+» — 6,9% годовых при сумме кредита от 300 000 на срок от года, рассказали в Сбербанке.

Решение о снижении ставок по потребкредитам принято на фоне очередного снижения ЦБ ключевой ставки, добавили в организации. 

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Помимо этого Сбербанк с 12 июня снизил максимальную ставку по рублевым вкладам до 8%, сообщили в пресс-службе. Такая ставка будет действовать при открытии вклада онлайн на срок до четырех месяцев и при наличии годовой подписки на сервисы банка «СберПрайм+». Открыть рублевый вклад на срок до 7 месяцев можно по ставке 7,5%, ставка по вкладам на срок до года составит 7%. 

10 июня Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%. Это шестое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20%: из-за кардинально изменившихся условий в экономике Банк России таким образом уберег сбережения от обесценения. С 8 апреля ставка начала снижаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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