Сбербанк вернет бесконтактную оплату через Sber Pay

По его словам, сервис не удастся вернуть на iOS в ближайшее время, потому что это закрытая система. Пользователи iPhone могут использовать Sber Pay QR: по данным аналитики банка, пользователи начинают активнее пользоваться таким способом оплаты, отметил он. В сервисе нужно отсканировать или показать QR-код для оплаты покупок, пояснил он.