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Сбербанк вернет бесконтактную оплату через Sber Pay

Ведомости

Россияне снова смогут оплачивать покупки бесконтактно через приложение Sber Pay на Android с IV квартала этого года, сообщил первый вице-президент Сбербанка Кирилл Царев в интервью «РИА Новости» в кулуарах ПМЭФ.

«У нас есть Sber Pay как способ интернет-платежей, он продолжает работу, и мы видим рост пользователей. А в IV квартале мы планируем вернуть на Android Sber Pay как способ оплаты телефоном», — заявил Царев.

По его словам, сервис не удастся вернуть на iOS в ближайшее время, потому что это закрытая система. Пользователи iPhone могут использовать Sber Pay QR: по данным аналитики банка, пользователи начинают активнее пользоваться таким способом оплаты, отметил он. В сервисе нужно отсканировать или показать QR-код для оплаты покупок, пояснил он.

В начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили об уходе из России из-за спецоперации на Украине и санкций. Также с начала марта в стране перестали работать платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Sber Pay и Garmin Pay. Apple Pay приостановил поддержку карт «Мир» в Apple Pay.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных