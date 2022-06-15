Сбербанк вернет бесконтактную оплату через Sber Pay
«У нас есть Sber Pay как способ интернет-платежей, он продолжает работу, и мы видим рост пользователей. А в IV квартале мы планируем вернуть на Android Sber Pay как способ оплаты телефоном», — заявил Царев.
По его словам, сервис не удастся вернуть на iOS в ближайшее время, потому что это закрытая система. Пользователи iPhone могут использовать Sber Pay QR: по данным аналитики банка, пользователи начинают активнее пользоваться таким способом оплаты, отметил он. В сервисе нужно отсканировать или показать QR-код для оплаты покупок, пояснил он.
В начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили об уходе из России из-за спецоперации на Украине и санкций. Также с начала марта в стране перестали работать платежные сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Sber Pay и Garmin Pay. Apple Pay приостановил поддержку карт «Мир» в Apple Pay.