Сбербанк не планирует вводить отрицательные ставки по валютным счетам в 2022 году

«Есть ещё одна вещь — это открытая валютная позиция. Так как сегодня для нас Forex фактически закрыт, мы не можем управлять своей валютной позицией. В некоторые месяцы убытки от открытой валютной позиции были больше, чем совокупные убытки от формирования резервов», — добавил глава банка. Он отметил, что все банки, попавшие под санкции, «будут выталкивать из себя валютные пассивы», и Сбербанк будет делать то же самое.