Сбербанк не планирует вводить отрицательные ставки по валютным счетам в 2022 году
«Сбер» не будет вводить отрицательные ставки по валютным счетам физлиц в этом году, однако может подумать об этом в следующем году, заявил в рамках ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф.
«Что касается вкладов физических лиц: мы эту тему рассматривали, и мы не планируем введение отрицательных ставок по вкладам физлиц. Мы понимаем, что людям деваться некуда: уходить в рубль сейчас при такой крепкой валюте нерационально, и сегодня введение отрицательных ставок означает загнать наших клиентов — физических лиц в тупик», — заявил Греф, отвечая на вопрос о введении несколькими банками комиссий по валютным счетам. Устанавливать отрицательные ставки по вкладам запрещено законом.
По словам Грефа, Сбербанк не будет вводить такие ставки, пока рубль не будет достаточно ослаблен, чтобы россияне смогли перейти в рубли, не потеряв доход. «Я думаю, такая возможность к концу года будет оставаться и, может, в следующем году мы будем об этом думать», — подчеркнул он.
«Если говорить про валютные пассивы, то, конечно, нужно делить их на две части. Первое — это юридические лица, мы вводили и будем вводить отрицательные ставки (по счетам — по вкладам власти только разрабатывают такой закон. — «Ведомости»)», — рассказал Греф.
Он отметил, что для банков, которые попали под блокирующие санкции США, нет другой возможности, потому что они не могут оперировать в валюте и наращивать валютные активы, поэтому им нужно «выталкивать пассивы».
«Есть ещё одна вещь — это открытая валютная позиция. Так как сегодня для нас Forex фактически закрыт, мы не можем управлять своей валютной позицией. В некоторые месяцы убытки от открытой валютной позиции были больше, чем совокупные убытки от формирования резервов», — добавил глава банка. Он отметил, что все банки, попавшие под санкции, «будут выталкивать из себя валютные пассивы», и Сбербанк будет делать то же самое.
Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов россиян. Размер комиссии Райффайзенбанка составит 0,2% от суммы выше 5000 у. е., в «Тинькофф» — 1% от суммы более 1000 у. е., в Росбанке — 0,5% от суммы более 3000 у. е., а для премиум-клиентов — от 25 000 у. е.
ЦБ заявил, что введение таких комиссий без согласия клиентов нарушает права потребителей. Регулятор считает недопустимым как увеличение или установление комиссий без согласия клиентов в одностороннем порядке, так и внесение в договора пунктов, которые позволяют это делать.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина исключила возможность принудительного перевода валютных счетов в рублевые.