Газета
Финансы

Сбербанк не планирует вводить отрицательные ставки по валютным счетам в 2022 году

Ведомости

«Сбер» не будет вводить отрицательные ставки по валютным счетам физлиц в этом году, однако может подумать об этом в следующем году, заявил в рамках ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф.

«Что касается вкладов физических лиц: мы эту тему рассматривали, и мы не планируем введение отрицательных ставок по вкладам физлиц. Мы понимаем, что людям деваться некуда: уходить в рубль сейчас при такой крепкой валюте нерационально, и сегодня введение отрицательных ставок означает загнать наших клиентов — физических лиц в тупик», — заявил Греф, отвечая на вопрос о введении несколькими банками комиссий по валютным счетам. Устанавливать отрицательные ставки по вкладам запрещено законом.

По словам Грефа, Сбербанк не будет вводить такие ставки, пока рубль не будет достаточно ослаблен, чтобы россияне смогли перейти в рубли, не потеряв доход. «Я думаю, такая возможность к концу года будет оставаться и, может, в следующем году мы будем об этом думать», — подчеркнул он.

«Если говорить про валютные пассивы, то, конечно, нужно делить их на две части. Первое — это юридические лица, мы вводили и будем вводить отрицательные ставки (по счетам — по вкладам власти только разрабатывают такой закон. — «Ведомости»)», — рассказал Греф.

Он отметил, что для банков, которые попали под блокирующие санкции США, нет другой возможности, потому что они не могут оперировать в валюте и наращивать валютные активы, поэтому им нужно «выталкивать пассивы».

«Есть ещё одна вещь — это открытая валютная позиция. Так как сегодня для нас Forex фактически закрыт, мы не можем управлять своей валютной позицией. В некоторые месяцы убытки от открытой валютной позиции были больше, чем совокупные убытки от формирования резервов», — добавил глава банка. Он отметил, что все банки, попавшие под санкции, «будут выталкивать из себя валютные пассивы», и Сбербанк будет делать то же самое.

Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов россиян. Размер комиссии Райффайзенбанка составит 0,2% от суммы выше 5000 у. е., в «Тинькофф» — 1% от суммы более 1000 у. е., в Росбанке — 0,5% от суммы более 3000 у. е., а для премиум-клиентов — от 25 000 у. е.

ЦБ заявил, что введение таких комиссий без согласия клиентов нарушает права потребителей. Регулятор считает недопустимым как увеличение или установление комиссий без согласия клиентов в одностороннем порядке, так и внесение в договора пунктов, которые позволяют это делать.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина исключила возможность принудительного перевода валютных счетов в рублевые.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных