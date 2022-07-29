«Тинькофф банк» снизит комиссию за обслуживание валютных счетов со 2 августа

7 июня Райффайзенбанк сообщил, что вводит комиссию за обслуживание валютных счетов с 30 июня. Комиссия составит 0,2% от суммы превышения порогового значения на конец месяца, а минимальная комиссия составит 10 условных единиц. С 31 июля банк планирует повысить комиссию до 0,5% от суммы более 5000 у. е. и 1% от суммы более 50 000 у. е. в валюте счета. Для счетов в иенах комиссии введут при суммах более 500 000 и 50 млн соответственно.