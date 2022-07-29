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«Тинькофф банк» снизит комиссию за обслуживание валютных счетов со 2 августа

Ведомости

«Тинькофф банк»со 2 августа снизит комиссию за обслуживание валютных счетов в два раза, до 0,5% в месяц, сообщила пресс-служба банка. Комиссия взимается с суммы более 10 000 у. е.

«Мы снижаем плату за обслуживание валютных счетов вдвое — до 0,5% в месяц. Напомним, что она действует, если хранить на счете суммы свыше 10 000 долларов США, евро, фунтов стерлингов или швейцарских франков. Если храните менее 10 000 у. е. — плату не взимаем», — говорится в сообщении. В банке отметили, что мера затронет чуть менее 3000 клиентов.

«Тинькофф» ввел плату за обслуживание валютных счетов с 23 июня. Также с этого дня накопительные счета в банке можно открыть только в рублях. Существующие счета в долларах и евро должны были закрыть, а деньги с них перевести на карточные счета клиентов в этих же валютах.

7 июня Райффайзенбанк сообщил, что вводит комиссию за обслуживание валютных счетов с 30 июня. Комиссия составит 0,2% от суммы превышения порогового значения на конец месяца, а минимальная комиссия составит 10 условных единиц. С 31 июля банк планирует повысить комиссию до 0,5% от суммы более 5000 у. е. и 1% от суммы более 50 000 у. е. в валюте счета. Для счетов в иенах комиссии введут при суммах более 500 000 и 50 млн соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных