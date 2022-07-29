«Тинькофф банк» снизит комиссию за обслуживание валютных счетов со 2 августа
«Тинькофф банк»со 2 августа снизит комиссию за обслуживание валютных счетов в два раза, до 0,5% в месяц, сообщила пресс-служба банка. Комиссия взимается с суммы более 10 000 у. е.
«Мы снижаем плату за обслуживание валютных счетов вдвое — до 0,5% в месяц. Напомним, что она действует, если хранить на счете суммы свыше 10 000 долларов США, евро, фунтов стерлингов или швейцарских франков. Если храните менее 10 000 у. е. — плату не взимаем», — говорится в сообщении. В банке отметили, что мера затронет чуть менее 3000 клиентов.
«Тинькофф» ввел плату за обслуживание валютных счетов с 23 июня. Также с этого дня накопительные счета в банке можно открыть только в рублях. Существующие счета в долларах и евро должны были закрыть, а деньги с них перевести на карточные счета клиентов в этих же валютах.
7 июня Райффайзенбанк сообщил, что вводит комиссию за обслуживание валютных счетов с 30 июня. Комиссия составит 0,2% от суммы превышения порогового значения на конец месяца, а минимальная комиссия составит 10 условных единиц. С 31 июля банк планирует повысить комиссию до 0,5% от суммы более 5000 у. е. и 1% от суммы более 50 000 у. е. в валюте счета. Для счетов в иенах комиссии введут при суммах более 500 000 и 50 млн соответственно.
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