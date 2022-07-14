Газета
Финансы

Райффайзен банк повысит комиссии на обслуживание валютных счетов

Ведомости

Райффайзенбанк повысит комиссии за обслуживание действующих валютных и брокерских счетов с 31 июля до 0,5% от суммы более 5000 у. е. и 1% от суммы более 50 000 у. е. в валюте счета, сообщила пресс-служба банка. Для счетов в иенах комиссии введут при суммах более 500 000 и 50 млн соответственно.

В банке добавили, что для клиентов с премиальными пакетами услуг комиссия составит 1% от суммы более 50 000 у. е. (50 млн иен). Минимальный размер комиссии – 10 у. е., а для счетов в иенах – 1000.

«Для расчета комиссии суммируются остатки по текущим и брокерским счетам в каждой валюте. Остаток определяется на последний день календарного месяца. Однако вклады и ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, в расчете не участвуют и комиссией не облагаются», — пояснили в банке.

В пресс-службе отметили, что с 31 июля комиссия за покупку валюты на брокерский счет составит 3% от суммы перевода, а комиссия при продаже останется на прежнем уровне – 0,3%.

Ранее Райффайзенбанк сообщил, что с 30 июня введет комиссию за обслуживание валютных счетов. Размер комиссии составит 0,2% от суммы превышения порога в 5000 у. е. на конец месяца, а минимальная плата составит 10 у. е. Комиссию введут для счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов, франках и иенах. Подобные комиссии ввел Тинькофф банк.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных