Райффайзен банк повысит комиссии на обслуживание валютных счетов
Райффайзенбанк повысит комиссии за обслуживание действующих валютных и брокерских счетов с 31 июля до 0,5% от суммы более 5000 у. е. и 1% от суммы более 50 000 у. е. в валюте счета, сообщила пресс-служба банка. Для счетов в иенах комиссии введут при суммах более 500 000 и 50 млн соответственно.
В банке добавили, что для клиентов с премиальными пакетами услуг комиссия составит 1% от суммы более 50 000 у. е. (50 млн иен). Минимальный размер комиссии – 10 у. е., а для счетов в иенах – 1000.
«Для расчета комиссии суммируются остатки по текущим и брокерским счетам в каждой валюте. Остаток определяется на последний день календарного месяца. Однако вклады и ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, в расчете не участвуют и комиссией не облагаются», — пояснили в банке.
В пресс-службе отметили, что с 31 июля комиссия за покупку валюты на брокерский счет составит 3% от суммы перевода, а комиссия при продаже останется на прежнем уровне – 0,3%.
Ранее Райффайзенбанк сообщил, что с 30 июня введет комиссию за обслуживание валютных счетов. Размер комиссии составит 0,2% от суммы превышения порога в 5000 у. е. на конец месяца, а минимальная плата составит 10 у. е. Комиссию введут для счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов, франках и иенах. Подобные комиссии ввел Тинькофф банк.
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