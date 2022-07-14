Райффайзен банк повысит комиссии на обслуживание валютных счетов

Райффайзенбанк повысит комиссии за обслуживание действующих валютных и брокерских счетов с 31 июля до 0,5% от суммы более 5000 у. е. и 1% от суммы более 50 000 у. е. в валюте счета, сообщила пресс-служба банка. Для счетов в иенах комиссии введут при суммах более 500 000 и 50 млн соответственно.