Международные резервы России выросли за неделю на $4,2 млрд
Международные резервы России за неделю с 22 по 29 июля увеличились на $4,2 млрд до $571,2 млрд, сообщается на сайте Банка России.
«Объем международных резервов по состоянию на 29 июля составил $571,2 млрд, увеличившись за неделю на $4,2 млрд, или на 0,7%, под воздействием положительной переоценки», – говорится в сообщении.
За неделю с 15 по 22 июля международные резервы РФ увеличились на 0,3% до $567 млрд, неделей ранее их сумма составляла $565,3 млрд.
В конце мая ЕС заблокировал резервы ЦБ на 23 млрд евро, а США — на $100 млрд. Также страны союза заморозили около 10 млрд евро физических активов, в том числе яхт и вилл, которые связаны с российскими предпринимателями, попавшими под санкции.
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