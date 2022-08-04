Международные резервы России выросли за неделю на $4,2 млрд

В конце мая ЕС заблокировал резервы ЦБ на 23 млрд евро, а США — на $100 млрд. Также страны союза заморозили около 10 млрд евро физических активов, в том числе яхт и вилл, которые связаны с российскими предпринимателями, попавшими под санкции.