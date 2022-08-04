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Международные резервы России выросли за неделю на $4,2 млрд

Ведомости

Международные резервы России за неделю с 22 по 29 июля увеличились на $4,2 млрд до $571,2 млрд, сообщается на сайте Банка России.

«Объем международных резервов по состоянию на 29 июля составил $571,2 млрд, увеличившись за неделю на $4,2 млрд, или на 0,7%, под воздействием положительной переоценки», – говорится в сообщении.

За неделю с 15 по 22 июля международные резервы РФ увеличились на 0,3% до $567 млрд, неделей ранее их сумма составляла $565,3 млрд.

В конце мая ЕС заблокировал резервы ЦБ на 23 млрд евро, а США — на $100 млрд. Также страны союза заморозили около 10 млрд евро физических активов, в том числе яхт и вилл, которые связаны с российскими предпринимателями, попавшими под санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных