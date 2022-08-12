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ЦБ отозвал лицензию у «Кросна-банка»

Ведомости

12 августа Банк России отозвал лицензию у московского «Кросна-банка», сообщается на сайте ЦБ. Кредитная организация занимала 290-е место в банковской системе РФ по величине активов.

В сообщении Банка России говорится, что лицензия была отозвана в соответствии с двумя положениями. Банк неоднократно нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Отмечается, что за последний год ЦБ несколько раз применял к организации меры, в том числе ограничивал осуществление некоторых операций.

Кроме того, «Кросна-банк» пренебрегал нормами законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ЦБ подчеркнули, что с 2019 г. банк был операционно убыточным. «Кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивающие искусственное поддержание величины капитала для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Кроме того, Кросна-Банк проводил подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж», — говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что в банке назначена временная администрация из Агентства по страхованию вкладов. «Кросна-банк» является участником системы страхования вкладов, поэтому вклады вернут вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. На сайте ЦБ указано, что банк получил регистрацию в 1993 г. Его уставный капитал составляет 155,5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных