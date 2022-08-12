ЦБ отозвал лицензию у «Кросна-банка»

В сообщении Банка России говорится, что лицензия была отозвана в соответствии с двумя положениями. Банк неоднократно нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Отмечается, что за последний год ЦБ несколько раз применял к организации меры, в том числе ограничивал осуществление некоторых операций.