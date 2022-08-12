ЦБ отозвал лицензию у «Кросна-банка»
12 августа Банк России отозвал лицензию у московского «Кросна-банка», сообщается на сайте ЦБ. Кредитная организация занимала 290-е место в банковской системе РФ по величине активов.
В сообщении Банка России говорится, что лицензия была отозвана в соответствии с двумя положениями. Банк неоднократно нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Отмечается, что за последний год ЦБ несколько раз применял к организации меры, в том числе ограничивал осуществление некоторых операций.
Кроме того, «Кросна-банк» пренебрегал нормами законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ЦБ подчеркнули, что с 2019 г. банк был операционно убыточным. «Кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивающие искусственное поддержание величины капитала для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Кроме того, Кросна-Банк проводил подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж», — говорится в сообщении регулятора.
Уточняется, что в банке назначена временная администрация из Агентства по страхованию вкладов. «Кросна-банк» является участником системы страхования вкладов, поэтому вклады вернут вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. На сайте ЦБ указано, что банк получил регистрацию в 1993 г. Его уставный капитал составляет 155,5 млн руб.
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