Объем выданных россиянам кредитов в августе превысил 1 трлн рублей

Этот показатель за месяц вырос на 28%, превысив результаты февраля 2022 г., когда было выдано кредитов на 1,09 трлн руб. Аналитики отмечают, что с марта по декабрь 2021 г. выдачи розничных кредитов были рекордными и составляли 1,2-1,4 трлн руб. в месяц.