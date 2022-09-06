Объем выданных россиянам кредитов в августе превысил 1 трлн рублей
В августе российские банки выдали физлицам кредитов на 1,1 трлн руб., сообщили в аналитическом агентстве Frank RG.
Этот показатель за месяц вырос на 28%, превысив результаты февраля 2022 г., когда было выдано кредитов на 1,09 трлн руб. Аналитики отмечают, что с марта по декабрь 2021 г. выдачи розничных кредитов были рекордными и составляли 1,2-1,4 трлн руб. в месяц.
На кредиты наличными пришлось 539 млрд руб. (+25% по сравнению с июлем), средний чек кредита составил 249 000 руб. Наибольшие темпы восстановления продемонстрировала ипотека (+34%), объемы выдачи которой составили 460,6 млрд руб. Автокредитование выросло на 21% до 69,9 млрд руб., а POS-кредитование – на 15% до 29,3 млрд руб.
Как рассказал проектный лидер Frank RG Артем Мосин, восстанавливающаяся ипотека может стимулировать рынок осенью, поскольку в сентябре - октябре заканчиваются действия шестимесячных депозитов, которые россияне открыли под высокие ставки в начале весны. Часть этих средств «может использоваться для взносов по ипотеке, в первую очередь для того, чтобы сберечь капитал», считает он.
В июле темпы роста выдач кредитов гражданам замедлились до 26% после 71% в июне, отмечали ранее в Frank RG.
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