Россия приостановит налоговое соглашение с Латвией

В мае Латвия приостановила действие соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией. Согласно протоколу, СИДН приостанавливается с 16 мая и до вывода российских войск с территории Украины и полного восстановления ее территориальной целостности. С этого же дня между Латвией и Россией было приостановлено соглашение о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии.