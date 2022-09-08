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Финансы

Россия приостановит налоговое соглашение с Латвией

Ведомости

Россия планирует осенью приостановить действие соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Латвией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Латвия приостановила, поэтому, соответственно, мы тоже со своей стороны будем приостанавливать, сейчас, осенью», — сообщил Сазанов (цитата по «Интерфаксу»).

В мае Латвия приостановила действие соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией. Согласно протоколу, СИДН приостанавливается с 16 мая и до вывода российских войск с территории Украины и полного восстановления ее территориальной целостности.  С этого же дня между Латвией и Россией было приостановлено соглашение о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии.

В августе Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией. Помимо этого с 1 августа также было приостановлено действие соглашения между правительствами стран о создании межправительственной комиссии в сферах экономического сотрудничестве и приостановлено соглашение об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий Латвийской Республики и Российской Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных