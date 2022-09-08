Россия приостановит налоговое соглашение с Латвией
Россия планирует осенью приостановить действие соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Латвией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
«Латвия приостановила, поэтому, соответственно, мы тоже со своей стороны будем приостанавливать, сейчас, осенью», — сообщил Сазанов (цитата по «Интерфаксу»).
В мае Латвия приостановила действие соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией. Согласно протоколу, СИДН приостанавливается с 16 мая и до вывода российских войск с территории Украины и полного восстановления ее территориальной целостности. С этого же дня между Латвией и Россией было приостановлено соглашение о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвии.
В августе Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией. Помимо этого с 1 августа также было приостановлено действие соглашения между правительствами стран о создании межправительственной комиссии в сферах экономического сотрудничестве и приостановлено соглашение об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий Латвийской Республики и Российской Федерации.
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