Международные резервы России за неделю снизились на 0,8%
Международные резервы России по данным на 9 сентября снизились за неделю на 0,8% до $557,4 млрд, сообщил Банк России.
«Объем международных резервов по состоянию на 9 сентября составил $557,4 млрд, сократившись за неделю на $4,5 млрд, или на 0,8%, под воздействием отрицательной переоценки», – говорится в сообщении.
По данным на 8 сентября резервы России составляли $561,9 млрд, снизившись на 0,9%.
Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заморожено активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро), что составляло примерно 10% от общего числа международных активов РФ, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, говорил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
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