Доллар и евро упали до минимумов с июля

По данным на 14:50 мск, курс доллара США опустился до 56,73 руб., что на 2,11 руб. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому же времени снизился до 54,92 руб., потеряв около 2,69 руб. к цене закрытия 22 сентября. При этом рубль также укрепился к китайскому юаню. К 14:50 мск он снизился на 35 коп. ко вчерашнему дню — до 7,95 руб.