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Доллар и евро упали до минимумов с июля

Ведомости

Рубль заметно укрепился по отношению к доллару США и евро в ходе торгов на Московской бирже, иностранные валюты упали до минимума 22 и 1 июля соответственно, следует из данных биржи.

По данным на 14:50 мск, курс доллара США опустился до 56,73 руб., что на 2,11 руб. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому же времени снизился до 54,92 руб., потеряв около 2,69 руб. к цене закрытия 22 сентября. При этом рубль также укрепился к китайскому юаню. К 14:50 мск он снизился на 35 коп. ко вчерашнему дню — до 7,95 руб.

В свою очередь индекс Мосбиржи к 15:17 упал до 2087,47 пункта, снизившись на 4,88% к закрытию 22 сентября, его долларовый эквивалент РТС опустился всего на 1,68% до 1152,81 пункта.

Стоимость ближайшего, ноябрьского, фьючерса на нефть Brent сегодня опускалась до $87,5 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Минимальная цена на ноябрьский фьючерс на нефть сорта WTI была зафиксирована на уровне $80,35 за баррель. 

Укрепление рубля происходит в том числе на фоне снижения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, связанного с санкциями. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули сферу энергетики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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