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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с февраля

Ведомости

Индекс Мосбиржи потерял 5%, опустившись ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля — начала спецоперации России на Украине. Это следует из данных Московской биржи.

В ходе торгов 26 сентября индекс Мосбиржи упал на 5,67% до 1969,06 пункта. Долларовый РТС при этом потерял 6,93%, опустившись до 1061,52 пункта. Однако по состоянию на 11:20 мск падение замедлилось: индекс Московской биржи составил 2005,99 пункта, индекс РТС поднялся до 1085,47.

Лидерами падения стали бумаги VK (-9,39%), ПИК (-8,88%), TCS (-8,64%), «Полюса» (-7,41%) и Сургутнефтегаза (-7,37%). Курс доллара к рублю составляет 58,16 руб. Курс евро к рублю — 56,45 руб.

Индекс Мосбиржи падал и на прошлой неделе — в связи с объявлением о частичной мобилизации и проведением референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской области и части Запорожья. После обращения президента России Владимира Путина на открытии торгов индекс Мосбиржи рухнул на 9,58% (2003 пункта), его долларовый аналог РТС падал на 11,72% (1018 пунктов).

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призыв коснется 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Также 23 сентября на территории ЛНР, ДНР, Херсонской области и подконтрольной России части Запорожья начались референдумы по вопросу о присоединении регионов к России. Голосование продлится до 27 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных