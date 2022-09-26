Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с февраля

Индекс Мосбиржи падал и на прошлой неделе — в связи с объявлением о частичной мобилизации и проведением референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской области и части Запорожья. После обращения президента России Владимира Путина на открытии торгов индекс Мосбиржи рухнул на 9,58% (2003 пункта), его долларовый аналог РТС падал на 11,72% (1018 пунктов).