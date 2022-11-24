Силуанов призвал осторожнее относиться к вложениям в криптовалюты
Нужно осторожнее относиться к вложениям в криптовалюты, отдавая предпочтение облигациям федерального займа (ОФЗ), заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Если в акции и бумаги, когда ты вкладываешь, можно хотя бы предполагать, рассчитывать на динамику движения этих активов, то в крипте ничего не понятно. Я бы не связывался с тем, чего не понимаешь. Игра в такие игрушки, как правило, приводит к потере денежных средств», — отметил Силуанов (цитата по ТАСС).
Министр посоветовал часть денежных средств оставить на депозите в банке, часть — вложить в облигации. «Можно в государственные облигации федерального займа (ОФЗ) — надежно», — заключил он.
На прошлой неделе Минфин разместил облигации ОФЗ более чем на 820 млрд руб. при исторически рекордном совокупном спросе в 1,2 трлн руб. В ведомстве отмечали, что результаты прошедших аукционов продемонстрировали «уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики и доверие к проводимой правительством макроэкономической политике».
В конце мая ЦБ сообщил, что смягчил позицию по использованию криптовалют за пределами России и во внешней торговле. Изначально Банк России выступал категорически против майнинга и оборота криптовалюты. Также он критиковал проект Минфина федерального закона «О цифровой валюте», который предполагает создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников. Первую версию документа Минфин внес в правительство в середине февраля: проект запрещал использование криптовалют как средства платежа, но предлагал рассматривать их как инструмент для инвестиций.
Также ведомство предлагало разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптоплатежей, создать операторов обмена криптовалют и др.
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