Силуанов призвал осторожнее относиться к вложениям в криптовалюты

«Если в акции и бумаги, когда ты вкладываешь, можно хотя бы предполагать, рассчитывать на динамику движения этих активов, то в крипте ничего не понятно. Я бы не связывался с тем, чего не понимаешь. Игра в такие игрушки, как правило, приводит к потере денежных средств», — отметил Силуанов (цитата по ТАСС).