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Финансы

Нацбанк Белоруссии решил исключить евро из корзины иностранных валют

Ведомости

Нацбанк Белоруссии принял решение с 12 декабря исключить евро из корзины иностранных валют, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В Нацбанке пояснили, что на протяжении 2022 г. объемы торговли с Россией и другими странами ЕАЭС, а также Китаем увеличивались, соответственно, расширялось использование нацвалют этих стран во внешних расчетах. В то же время товарооборот со странами Евросоюза и расчеты в евро уменьшались. В результате увеличились объемы сделок с российским рублем на белорусской валютно-фондовой бирже и их доля в общем объеме биржевых торгов при одновременном снижении объема и удельного веса операций с евро.

«В этой связи правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение об исключении с 12 декабря 2022 г. евро из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют», – говорится в сообщении.

Регулятор также установил доли валют при расчете стоимости корзины: для российского рубля – 60%, доллара США – 30%, китайского юаня – 10%. Торги евро на бирже продолжатся, подчеркнули там, курс будет устанавливаться на основе данных о кросс-курсе евро к доллару США на международных финансовых рынках.

Осенью прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве. 

По итогам 2022 г. товарооборот между Россией и Белоруссией может вырасти до $45-50 млрд, допускали ранее в октябре в Минфине РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных