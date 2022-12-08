Нацбанк Белоруссии решил исключить евро из корзины иностранных валют

В Нацбанке пояснили, что на протяжении 2022 г. объемы торговли с Россией и другими странами ЕАЭС, а также Китаем увеличивались, соответственно, расширялось использование нацвалют этих стран во внешних расчетах. В то же время товарооборот со странами Евросоюза и расчеты в евро уменьшались. В результате увеличились объемы сделок с российским рублем на белорусской валютно-фондовой бирже и их доля в общем объеме биржевых торгов при одновременном снижении объема и удельного веса операций с евро.