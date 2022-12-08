Нацбанк Белоруссии решил исключить евро из корзины иностранных валют
Нацбанк Белоруссии принял решение с 12 декабря исключить евро из корзины иностранных валют, говорится в сообщении на сайте регулятора.
В Нацбанке пояснили, что на протяжении 2022 г. объемы торговли с Россией и другими странами ЕАЭС, а также Китаем увеличивались, соответственно, расширялось использование нацвалют этих стран во внешних расчетах. В то же время товарооборот со странами Евросоюза и расчеты в евро уменьшались. В результате увеличились объемы сделок с российским рублем на белорусской валютно-фондовой бирже и их доля в общем объеме биржевых торгов при одновременном снижении объема и удельного веса операций с евро.
«В этой связи правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение об исключении с 12 декабря 2022 г. евро из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют», – говорится в сообщении.
Регулятор также установил доли валют при расчете стоимости корзины: для российского рубля – 60%, доллара США – 30%, китайского юаня – 10%. Торги евро на бирже продолжатся, подчеркнули там, курс будет устанавливаться на основе данных о кросс-курсе евро к доллару США на международных финансовых рынках.
Осенью прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве.
По итогам 2022 г. товарооборот между Россией и Белоруссией может вырасти до $45-50 млрд, допускали ранее в октябре в Минфине РФ.
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