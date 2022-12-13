Основателю криптобиржи FTX предъявили обвинение в мошенничестве

Криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября. В пресс-релизе также было сказано, что глава компании Бэнкман-Фрид ушел в отставку, его должность занял Рей. За день до этого Бэнкман-Фрид написал в своем аккаунте в Twitter, что ему «жаль» и что он «облажался и должен был сделать лучше».