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Основателю криптобиржи FTX предъявили обвинение в мошенничестве

Ведомости

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду обвинения в организации схемы по обману инвесторов, говорится в сообщении на сайте регулятора.

SEC считает, что базирующаяся на Багамах FTX по крайней мере с мая 2019 г. привлекла свыше $1,8 млрд, в том числе $1,1 млрд от примерно 90 инвесторов из США. Бизнесмен продвигал FTX как безопасную платформу для торговли криптоактивами, в то время как FTX переводила средства клиентов в свой дочерний крипто-хедж-фонд Alameda Research LLC. Основатель платформы скрыл от инвесторов также предоставление этому фонду практически неограниченной «кредитной линии», финансируемой клиентами платформы. 

Бэнкман-Фрид, утверждает SEC, использовал объединенные средства клиентов FTX в Alameda для осуществления нераскрытых венчурных инвестиций, приобретения элитной недвижимости и крупных политических пожертвований.

«Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил "карточный домик" на фундаменте обмана, говоря инвесторам, что это одна из самых безопасных платформ в крипте. Предполагаемое мошенничество, совершенное господином Бэнкманом-Фридом, является настоятельным призывом к криптоплатформам соблюдать наши законы», – заявил председатель SEC Гэри Генслер.

Регулятор подчеркнул, что будет добиваться отстранения директора и должностных лиц, штрафа в отношении Бэнкмана-Фрида, а также хочет запретить ему участвовать в выпуске, покупке, предложении или продаже любых ценных бумаг в будущем, за исключением его собственного личного счета.

Сегодня Бэнкмана-Фрида арестовали на Багамах по распоряжению прокуратуры США. По информации агентства, сегодня он должен был дать показания перед конгрессом, чтобы разъяснить ситуацию с FTX. Он планировал рассказать, что юристы из компании Sullivan & Cromwell оказывали на него давление, чтобы он назначил на должность исполнительного директора Джона Рея III. 

Сегодня он должен предстать перед судом Багамских островов, отмечает Reuters.

Криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября. В пресс-релизе также было сказано, что глава компании Бэнкман-Фрид ушел в отставку, его должность занял Рей. За день до этого Бэнкман-Фрид написал в своем аккаунте в Twitter, что ему «жаль» и что он «облажался и должен был сделать лучше».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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