Основателя криптобиржи FTX арестовали на Багамах

По информации Reuters, сегодня Банкман-Фрид должен был дать показания перед конгрессом, чтобы разъяснить ситуацию с FTX. Он планировал рассказать, что юристы из компании Sullivan & Cromwell оказывали на него давление, чтобы он назначил на должность исполнительного директора Джона Рея III. В итоге документы были подписаны утром 10 ноября, однако через 10 минут Банкман-Фрид получил предложение «о финансировании на несколько миллиардов долларов» и передумал, но ему сказали, что уже поздно менять решения. С того времени, по его словам, он был отключен от систем FTX, а Рей не отвечал на его сообщения с предложениями о помощи.