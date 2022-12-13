Основателя криптобиржи FTX арестовали на Багамах
Основателя криптовалютной биржи FTX, которая подала заявление о банкротстве в ноябре, Сэма Банкмана-Фрида арестовали на Багамах по распоряжению прокуратуры США, передает Reuters.
Уточняется, что арест произошел накануне, 12 декабря, вечером. Генеральная прокуратура Багамских островов ожидает, что Банкман-Фрид будет экстрадирован в США. Его арест подтвердили и в прокуратуре США, однако там отказались от комментариев. Предполагается, что обвинительное заключение будет оглашено сегодня, 13 декабря.
По информации Reuters, сегодня Банкман-Фрид должен был дать показания перед конгрессом, чтобы разъяснить ситуацию с FTX. Он планировал рассказать, что юристы из компании Sullivan & Cromwell оказывали на него давление, чтобы он назначил на должность исполнительного директора Джона Рея III. В итоге документы были подписаны утром 10 ноября, однако через 10 минут Банкман-Фрид получил предложение «о финансировании на несколько миллиардов долларов» и передумал, но ему сказали, что уже поздно менять решения. С того времени, по его словам, он был отключен от систем FTX, а Рей не отвечал на его сообщения с предложениями о помощи.
Криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября. В пресс-релизе также было сказано, что глава компании Банкман-Фрид ушел в отставку, его должность занял Рей. За день до этого Банкман-Фрид написал в своем аккаунте в Twitter, что ему «жаль» и что он «облажался и должен был сделать лучше».
Крах FTX начался со статьи Coindesk, в которой говорилось, что большая часть активов ($14,6 млрд) компании Alameda составляют токены FTT — монеты, выпущенные ее дочерней компанией. После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токены FTT. В частности, глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что продаст все имеющиеся токены FTT, после чего курс монеты упал на 23%. Всего за трое суток с криптобиржи было выведено около $6 млрд, подтвердил глава криптобиржи Сэм Банкман-Фрид.
Позже Reuters писал, что с FTX исчезли около $1 млрд средств, принадлежащих клиентам. По данным агентства, это произошло после перевода основателем биржи $10 млрд средств клиентов из FTX в торговую компанию Bankman-Fried Alameda Research. Одни собеседники агентства заявили, что в результате были потеряны $1,7 млрд, другие оценили недостающую сумму в $1-2 млрд.