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Основателя криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида передали США

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Основателя криптовалютной биржи FTX, которая подала заявление о банкротстве в ноябре, Сэма Бэнкмана-Фрида экстрадировали с Багамских островов в США, где его обвиняют в мошенничестве с криптовалютами, передает Associated Press.

Уточняется, что Бэнкман-Фрид не стал обжаловать решение суда об экстрадиции. В результате сегодня, 22 декабря, он может предстать перед судом в США.

Его арестовали на Багамах по распоряжению прокуратуры США вечером 12 декабря, на следующий день он должен был дать показания перед Конгрессом, чтобы разъяснить ситуацию с FTX. Он планировал рассказать, что юристы из компании Sullivan & Cromwell оказывали на него давление, чтобы тот назначил на должность исполнительного директора Джона Рея III. В итоге документы были подписаны утром 10 ноября, однако через 10 минут Банкман-Фрид получил предложение «о финансировании на несколько миллиардов долларов» и передумал, но ему сказали, что уже поздно менять решения. С того времени, по его словам, он был отключен от систем FTX, а Рей не отвечал на его сообщения с предложениями о помощи.

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Криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября. В пресс-релизе также было сказано, что глава компании Банкман-Фрид ушел в отставку, его должность занял Рей. За день до этого Банкман-Фрид написал в своем аккаунте в Twitter, что ему «жаль» и что он «облажался и должен был сделать лучше». 

Крах FTX начался со статьи Coindesk, в которой говорилось, что большая часть активов ($14,6 млрд) компании Alameda составляют токены FTT — монеты, выпущенные ее дочерней компанией. После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токены FTT. В частности, глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что продаст все имеющиеся токены FTT, после чего курс монеты упал на 23%. Всего за трое суток с криптобиржи было выведено около $6 млрд, подтвердил глава криптобиржи Сэм Банкман-Фрид.

Позже Reuters писал, что с FTX исчезли около $1 млрд средств, принадлежащих клиентам. По данным агентства, это произошло после перевода основателем биржи $10 млрд средств клиентов из FTX в торговую компанию Bankman-Fried Alameda Research. Одни собеседники агентства заявили, что в результате были потеряны $1,7 млрд, другие оценили недостающую сумму в $1-2 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных