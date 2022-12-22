Международные резервы России за неделю увеличились на $5,2 млрд
Международные резервы России по состоянию на 19 декабря увеличились на $5,2 млрд и составили $581,7 млрд под воздействием положительной переоценки, говорится в сообщении на сайте Банка России.
«Объем международных резервов по состоянию на 16 декабря составил $581,7 млрд, увеличившись за неделю на $5,2 млрд, или на 0,9%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в сообщении.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее уточнила, что страны Запада заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов. Цифру в 300 млрд евро ранее называла и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.