Курс доллара опустился ниже 70 рублей

По данным на 17:30 мск, доллар опустился до 68,9 руб. после закрытия 21 декабря на уровне 70,9 руб. Утром доллар превысил 72 руб. впервые с 29 апреля. К 17:33 доллар поднялся до 69,3 руб. Евро, по данным на 17:30, опустился до 73,2 руб. после закрытия на уровне 75,6 руб. Утром евро приближался к 77 руб.