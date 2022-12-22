Курс доллара опустился ниже 70 рублей
В ходе торгов на Мосбирже рубль укрепился по отношению к доллару и евро, доллар опустился ниже отметки в 70 руб., а евро – ниже 75 руб., следует из данных торговой площадки.
По данным на 17:30 мск, доллар опустился до 68,9 руб. после закрытия 21 декабря на уровне 70,9 руб. Утром доллар превысил 72 руб. впервые с 29 апреля. К 17:33 доллар поднялся до 69,3 руб. Евро, по данным на 17:30, опустился до 73,2 руб. после закрытия на уровне 75,6 руб. Утром евро приближался к 77 руб.
Евро и доллар стабильно растут с начала декабря. 2 декабря курс доллара впервые с 7 ноября превысил 62 руб. Уже 6 декабря он перешагнул отметку в 63 руб. впервые с 14 октября. А 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября поднялся выше 64 руб. 20 декабря доллар превысил 69 руб.
В то же время 13 декабря впервые с мая курс евро превысил 67 руб. Уже 19 декабря он поднялся выше 70 руб., а накануне, 20 декабря, перешагнул отметку в 74 руб. впервые с 11 мая.
Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали такую динамику с ограничениями на поставки российской нефти, подготовкой девятого пакета санкций и повышенными бюджетными расходами в конце года. Темп снижения курса эксперты не сочли угрожающим для экономической стабильности.