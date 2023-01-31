ЦБ оценил объем заблокированных за рубежом активов российских инвесторов

Этот факт был учтен при принятии решения о запрете неквалифицированным инвесторам приобретать ценные бумаги эмитентов из недружественных стран. Заморозка активов продолжит и дальше оказывать негативное влияние, отметила Шишлянникова. Для того чтобы у России также была переговорная позиция, были введены ответные ограничения на распоряжение нерезидентами активами, которые находились у них в юрисдикции РФ.