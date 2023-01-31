ЦБ оценил объем заблокированных за рубежом активов российских инвесторов
На конец ноября 2022 г. объем принадлежащих российским резидентам ценных бумаг, заблокированных за рубежом, составил 5,7 трлн руб., сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
«У нас по состоянию на 30 ноября по отчетности 5,7 трлн руб. заблокированных активов, из них чуть больше 20% – это активы, которые принадлежат розничным инвесторам», – рассказала она.
Этот факт был учтен при принятии решения о запрете неквалифицированным инвесторам приобретать ценные бумаги эмитентов из недружественных стран. Заморозка активов продолжит и дальше оказывать негативное влияние, отметила Шишлянникова. Для того чтобы у России также была переговорная позиция, были введены ответные ограничения на распоряжение нерезидентами активами, которые находились у них в юрисдикции РФ.
3 июня Евросоюз ввел против Национального расчетного депозитария блокирующие санкции. По оценке ЦБ, тогда пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов. В августе НРД подал иск об отмене санкций в суд Европейского союза в Люксембурге. Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов.
Министерства финансов Люксембурга и Бельгии ранее дали лицензии на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международных депозитариях Clearstream и Euroclear до санкций, введенных ЕС в отношении НРД. 30 декабря НРД сообщил о невозможности исполнить требования в лицензии Люксембурга.