Международные резервы РФ в январе выросли на 2,59%
Международные резервы России на 1 февраля 2023 г. составили $597,035 млрд, что на 2,59% выше показателя на начало января – $581,989 млрд, следует из информации на сайте Банка России.
На 1 февраля 2022 г. международные резервы составляли $630,207 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов. Тогда же она предложила создать из этих средств инвестиционный фонд, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине.